Elon Musk passa Bill Gates em fortuna; veja os 10 mais ricos do mundo

Nesta terça-feira (24), o bilionário e CEO da Tesla, Elon Musk, passou, Bill Gates, fundador da Microsoft, se tornando a segunda pessoa mais rica do mundo, de acordo com ranking de bilionários da Bloomberg. A fortuna de Elon Musk, que teve um crescimento de US$ 7,2 bilhões na última segunda-feira (23), chegou a US$ 128 bilhões.

Em três meses, Elon Musk, que também é CEO das empresas SpaceX e Starlink, subiu duas posições no ranking da Bloomberg. Agora que Musk passou Bill Gates, ele está abaixo somente do fundador da Amazon, Jeff Bezos, que conta com uma fortuna de US$ 182 bilhões.

Musk passa Bill Gates: crescimento acelerado

A fortuna de Elon Musk vem crescendo rapidamente. Em agosto, o empresário estava em quarto lugar no ranking dos mais ricos, com US$ 84,8 bilhões. Na última semana, Musk já havia se tornado o terceiro homem mais rico do mundo, com a fortuna de US$ 110 bilhões.

De acordo com a Bloomberg, um dos motivos que fizeram com que Elon Musk passasse Bill Gates e crescesse rapidamente é sua empresa automotiva, Tesla, que atingiu um valor de mercado de quase US$ 500 bilhões. Além disso, a partir de janeiro, as ações da Tesla também farão parte do S&P500, considerando o principal indicador do mercado de ações estadunidense.

Aproximadamente 75% da fortuna de Musk vem da empresa. O restante vem, em sua maior parte, das ações da SpaceX. Agora que Musk passou Bill Gates, como ficou o ranking das pessoas mais ricas do mundo? confira abaixo:

Lista dos 10 mais ricos do mundo: