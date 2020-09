Empresa acusa o cantor de usar sua tecnologia para a divulgação do grupo Sunday Service após rompimento de contrato. Os valores podem chegar a US$ 20 milhões.

Empresa acusa Kanye West de roubar tecnologia. De acordo com o TMZ, o cantor usou os serviços e tecnolgia da empresa MyChannel Inc. para o lançamento do seu grupo Sunday Service.

Segundo o TMZ, West fez parceria com a empresa em 2018 para ajudar a promover sua marca Yeezy e lançar seu grupo.

A empresa alega que trabalhou com West por mais de seis meses nessa parceria em troca de uma promessa de um investimento de US$ 10 milhões. Além disso, afirma que aplicou 10.000 horas e US$ 7 milhões de seu próprio dinheiro neste projeto.

Como se não bastasse, a MyChannel Inc. até mudou sua sede duas vezes para fazer a parceria com Kanye funcionar.

A MyChannel Inc. afirma que Kanye desistiu da parceria após seis meses, alegando que o cantor levou consigo a tecnologia confidencial da empresa e a usou para ganhar milhões em suas reuniões do Sunday Service.

Agora, a empresa acusa Kanye e o processa por roubar sua tecnologia sob o pretexto de uma parceria comercial. Pelo processo, ele poderá pagar até US$ 20 milhões para recuperação dos danos.

Até o momento, o rapper não emitiu nenhuma declaração em resposta.

Um ano difícil para Kanye West

Este processo é o mais recente de Kanye West, que prova que 2020 não tem sido um ano nada fácil para ele.

Apenas nesta semana, West recebeu críticas pela sua nova linha de calçados por desrespeitar o Islã. Bem como viu sua campanha presidencial de 2020 nos Estados Unidos sofrer outro grande golpe ao ser expulso da votação eleitoral em Wisconsin.

Além disso, recentemente o cantor irritou os fãs de rock ao provocar um debate sobre qual banda seria a melhor: Guns N ‘Roses ou o Nirvana. Se não bastasse, ele também sofreu um avalanche de críticas nas redes sociais após revelar seu plano de criar uma versão cristã do TikTok chamado “JESUS ​​TOK “.

Certa vez, Kanye disse “Estou quase no limite de ser processado ” porque essa é “a única vez” em que ele pode ser ele mesmo. Parece que essa citação se tornou um pouco profética, mas de uma maneira irônica.