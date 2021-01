Após diversos imprevistos, a equipe da OMS chega a Wuhan para investigar a origem da covid-19, informou a mídia estatal CGTN.

A equipe de 10 membros recebeu a aprovação do governo do presidente Xi Jinping após meses de disputas diplomáticas que geraram uma reclamação pública incomum do Diretor-Geral da OMS, Tedros Adhanom Gheybreyesus.

Os pesquisadores deveriam ficar em quarentena por duas semanas em Wuhan, após terem feito um teste PCR e um teste de anticorpos para covid-19.

De acordo com o Wall Street Journal, a China negou a entrada de dois membros da equipe depois que ambos testaram positivo.

Contudo, a OMS disse mais tarde que os cientistas estavam em Cingapura realizando novamente os testes.

De acordo com a OMS, a equipe conversará com médicos e trabalhadores do mercado de carnes. Bem como investigará os casos de pneumonia que surgiram antes dos primeiros casos conhecidos de covid-19.

Equipe da OMS chega a Wuhan

O novo coronavírus, causador da doença covid-19, foi detectado pela primeira vez em Wuhan no final de 2019.

Desde então, ele se espalhou para quase todos os países do planeta, e já matou quase 2 milhões de pessoas. Bem como infectou dezenas de milhões, enquanto devastou a economia global.

Os cientistas suspeitam que o vírus passou para os humanos a partir de morcegos ou outros animais, provavelmente no sudoeste da China.

O governo chinês estava sob pressão internacional para lidar com o surto inicial. Ele respondeu dizendo que o vírus chegou à China vindo do exterior, uma afirmação que os cientistas rejeitaram.

A visita da delegação da OMS acontece no mesmo dia em que as autoridades chinesas relataram a primeira morte por covid-19 em oito meses.

A China está vendo um aumento nos casos de coronavírus na região nordeste.