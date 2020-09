A Amazon acaba de inaugurar seu maior prédio comercial do mundo, localizado na Índia. O país é visto como forte potencial para investimentos da gigante da tecnologia.

Amazon na Índia: empresa inaugura seu maior escritório no mundo

O escritório da Amazon na Índia foi inaugurado na cidade Hyderabad. O novo campus da gigante do varejo online no distrito financeiro da cidade teve sua inauguração na quarta-feira (26).

De acordo com a empresa, ele cobre 9,5 hectares e tem 1,8 milhão de m² de espaço para escritórios, tornando-o “o maior edifício da Amazon no mundo em termos de área total”.

O prédio pode acomodar até 15 mil funcionários, quase um quarto da força de trabalho em tempo integral da Amazon na Índia. Além disso, a empresa também tem 155 mil funcionários no país. Isso torna a Índia sua maior base fora dos EUA.

Com isso, o campus de Hyderabad se consagra como o primeiro escritório fora dos EUA de propriedade total da Amazon.

Amazon na Índia: um mercado de potencial

A Amazon tem investido bilhões de dólares em seus negócios na Índia nos últimos anos. Do mesmo modo, a empresa está expandindo suas operações e, supostamente, procurando participações em varejistas locais, enquanto luta contra o Walmart pelo espaço do mercado de comércio eletrônico.

De acordo com Amit Agarwal, chefe da Amazon no país asiático, “Este novo campus da Amazon é um compromisso tangível com esse pensamento de longo prazo e nossos planos para a Índia“.

O investimento poderá valer muito a pena. Afinal, a Índia tem mais de 600 milhões de usuários de internet, mas a maioria de sua população ainda não está online.

Portanto, a Amazon está tentando lucrar com esse potencial, procurando expandir seus negócios. Ademais, a empresa vem criando mais conteúdo indiano para seu serviço de streaming de vídeo, Prime. O aplicativo móvel também já foi disponibilizado no idioma mais popular do país, o hindi.

“Este é como se fosse o nosso primeiro dia na Índia e esperamos criar um ambiente onde diversas contribuições sejam bem-vindas e a inovação incentivada a longo prazo”, disse John Schoettler, vice-presidente de imóveis e instalações globais da Amazon.

Segundo a Amazon, o novo campus de Hyderabad terá uma expansão para cobrir 68 hectares – aproximadamente o equivalente a 65 campos de futebol. A cidade tecnológica foi o primeiro ponto de entrada da Amazon na Índia, em 2004. É também o lar de outros grandes nomes globais, incluindo a sede da Microsoft e a primeira loja da Ikea no país asiático.