Comissão Europeia apresenta estratégia sobre direitos LGBT+

A Comissão Europeia revelou na quinta-feira (12) a sua estratégia sobre direitos LGBT+. A estratégia destina-se a melhorar os direitos dessa comunidade nos países pertencentes à União Europeia.

Assim, o plano de cinco anos inclui apoio legislativo e financeiro para pessoas LGBT+. Além disso, o objetivo é adicionar crimes de ódio contra a comunidade à lista de crimes da UE. Bem como instituir medidas para apoiar os direitos das famílias de pais do mesmo sexo.

“Todos devem se sentir livres para ser quem são – sem medo ou perseguição. É disso que se trata a Europa e é isso que defendemos”, disse Vera Jourova, vice-presidente para Valores e Transparência da comissão, em um comunicado.

Dessa forma, a comissão reconheceu que houve algum progresso em relação aos direitos LGBT+. Mas uma pesquisa sobre os direitos fundamentais europeus de 2019 descobriu que 43% das pessoas ainda se sentem discriminadas com base em suas orientações sexuais ou identidades de gênero.

A comissão disse que a discriminação contra a comunidade piorou durante a pandemia do coronavírus.

UE elabora estratégia sobre direitos LGBT+

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, mencionou a estratégia LGBT+ em seu discurso sobre o Estado da União Europeia em setembro.

O poder executivo da UE há muito tempo está em desacordo com os Estados-Membros governados por partidos de direita. Na Polônia, o partido Lei e Justiça concorreu com uma plataforma homofóbica, e o presidente Andrzej Duda disse que a comunidade ameaça os valores católicos romanos do país.

Além disso, Von der Leyen manifestou-se em apoio aos direitos dos pais para famílias do mesmo sexo e descreveu as chamadas “zonas livres de LGBT” estabelecidas na Polônia como “zonas livres de humanidade”.

Na quinta-feira, o governo de direita da Hungria esboçou uma legislação para proibir parcialmente a adoção por casais do mesmo sexo. O governo do primeiro-ministro Viktor Orban também propôs uma emenda constitucional que exigiria que as crianças fossem criadas com base no que seu governo descreveu como uma interpretação cristã dos papéis de gênero.