EUA reforçam a segurança antes da posse de Joe Biden.

As agências policiais do país aumentaram as medidas de segurança para a posse do presidente eleito Joe Biden em 20 de janeiro. Os temores são por conta da invasão dos partidários de Donald Trump no Capitólio na última semana.

O secretário interino do DHS, Chad Wolf, horas antes de sua renúncia na segunda-feira (11), disse que instruiu o Serviço Secreto dos EUA a iniciar as operações do Evento de Segurança Especial Nacional em 13 de janeiro.

Assim, ele citou “os eventos da semana passada e a evolução do cenário de segurança que levou à inauguração” para adiantar os acordos especiais de segurança em quase uma semana que o planejado originalmente.

Além disso, ele acrescentou que as agências federais, estaduais e locais “continuarão a coordenar seus planos e alocar recursos para este importante evento”.

O Serviço Secreto chefia as operações de segurança para eventos, incluindo inaugurações presidenciais, consideradas de importância nacional.

EUA reforçam a segurança

A Guarda Nacional recebeu autorização na segunda-feira para enviar até 15 mil soldados a Washington como medida de segurança para proteger a capital.

Assim, cerca de 10.000 soldados chegarão no sábado para ajudar na segurança, logística e comunicações.

Além disso, os turistas foram proibidos de visitar o Monumento a Washington até 24 de janeiro.

Uma inauguração presidencial normalmente atrai centenas de milhares de visitantes a Washington. Mas, desta vez, tanto os organizadores quanto a prefeita de Washington, Muriel Bowser, pediram aos americanos que não viajassem à capital.

De acordo com o novo chefe da polícia do Capitólio em exercício, Yogananda Pittman, não haverá acesso público ao terreno do Capitólio durante a posse.

FBI alerta sobre protestos armados

Um boletim interno do FBI no domingo alertou sobre protestos armados planejados em todas as 50 capitais dos estados e em Washington DC no período que antecede a posse.

Os protestos em todo o país podem começar no final desta semana e se estender até a cerimônia de inauguração em Washington.

“Protestos armados estão sendo planejados em todas as 50 capitais estaduais de 16 de janeiro a pelo menos 20 de janeiro. E, no Capitólio dos EUA de 17 a 20 de janeiro”, disse o boletim, de acordo com um funcionário citado pela Associated Press.