Joe Biden: saiba como e quando será a posse do novo presidente dos EUA

As eleições presidenciais dos Estados Unidos aconteceram dia 3 de novembro. Entretanto, somente neste sábado (7), os primeiros resultados saíram, anunciando a vitória de Joe Biden contra Donald Trump. Saiba mais!

O sistema de votação nos EUA é realmente complexo, os votos são contabilizados por delegados – representantes dos eleitores em cada estado – e distribuídos aos candidatos conforme a maioria do voto popular. Assim como a contagem de votos é demorada, devido a um extenso processo de preenchimento de cédulas e envio por correio, o resultado oficial só sai dia 14 de dezembro.

Ou seja, mesmo com a vitória de Biden constatada pela apuração da imprensa americana e demais agências, somente no último mês do ano os delegados se reunirão para oficializar a eleição do novo presidente.

Posse do novo presidente dos Estados Unidos

Após a oficialização, Joe Biden deve fazer o juramento presidencial dia 20 de janeiro, juntamente como a nova vice-presidente, Kamara Harris. A data é chamada de “o Dia de Inauguração” e só será alterada se, porventura, cair em domingo, adiando para a próxima segunda-feira.

Segundo o calendário de 2021, a posse acontecerá em uma quarta-feira. A cerimônia, normalmente, desde 1901, acontece no Capitólio dos Estados Unidos, em Washington D.C., organizada pelo Comitê Congressional Conjunto de Cerimônias de Posse. Na ocasião, o presidente eleito deverá fazer um juramento, previsto no artigo II, seção I, da Constituição dos EUA. Confira abaixo:

Eu, (nome completo), solenemente juro que vou executar fielmente o cargo de Presidente dos Estados Unidos, e com o melhor de minha capacidade, preservarei, protegerei e defenderei a Constituição dos Estados Unidos. Que Deus me ampare.

A última frase, que pede o amparo de Deus, é opcional, assim com a imposição de mãos sob a bíblia. Não está previsto na Constituição, mas tornou-se costume nas posses presidenciais.

Normalmente, após a cerimônia, o presidente faz o discurso inaugural. Em seguida, há um momento de orações, almoço oficial, desfile presidencial e outros eventos oficiais.

Vitória de Biden contra Trump

Segundo a agência Associated Press (AP), até o momento, Joe Biden conquistou 290 delegados. Na tarde deste sábado (7), o democrata teria vencido o republicano na contagem de votos do estado da Pensilvânia, somando 20 delegados e, minutos depois, somando mais 6 votos do estado de Nevada.

Os colégios eleitorais dos EUA exigem que o candidato conquiste 270 delegados ou mais para ser eleito o novo presidente. Esta é a terceira vez em quase 30 anos, após a 2ª guerra mundial, que um chefe do Poder Executivo não é reeleito.

