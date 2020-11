EUA registra 100 mil novos casos de coronavírus na última quarta-feira (04) – um aumento recorde em um dia.

O número, relatado pelo Covid Tracking Project, acompanha um grande aumento nas admissões hospitalares – sugerindo que não é apenas devido ao aumento de testes.

Além disso, mais de 1.100 mortes com relações com o coronavírus tiveram registros na quarta-feira.

Contudo, a crise do covid-19 está sendo ofuscada por tensões sobre a contagem de votos no período pós-eleitoral nos Estados Unidos.

Mais de 50.000 pessoas no país estão atualmente hospitalizadas com coronavírus – um aumento de cerca de 64% em relação ao início de outubro.

As taxas médias diárias de mortalidade no país também voltaram a aumentar, embora ainda sejam menores que no início da pandemia.

EUA registra 100 mil novos casos de coronavírus

Em uma entrevista ao jornal Washington Post na sexta-feira, o maior especialista em doenças infecciosas do país, Anthony Fauci, disse: “Estamos prestes a sofrer muitos danos”.

De acordo com Fauci, os EUA “não poderiam estar mais mal posicionados”, com o clima frio levando as pessoas para dentro dos lugares e com aglomerações.

Em resposta, o porta-voz da Casa Branca Judd Deere disse que os comentários eram “inaceitáveis ​​e violavam todas as normas”.

Com quase 9,5 milhões de infecções por coronavírus no total e mais de 233.000 mortes, os EUA têm o maior número de casos e o maior número de mortes no mundo.

Fase diferente do covid-19

Um dos principais conselheiros médicos do presidente Trump alertou que os EUA estão entrando em uma nova fase na luta contra a pandemia do coronavírus.

De acordo com a Deborah Birx, a doença estava “extraordinariamente disseminada” por todo o país e uma ameaça maior do que quando o surto começou.

Ela disse que agora está afetando as áreas rurais e também as grandes cidades. Assim, as comunidades rurais não estão imunes e devem usar máscaras e praticar o distanciamento social.