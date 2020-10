Evento climático La Niña se desenvolve no Pacífico

O evento climático La Niña, com intensidade de moderada a forte, se desenvolveu no Oceano Pacífico, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

O fenômeno que ocorre de forma natural resulta no resfriamento em grande escala da temperatura da superfície do oceano.

Este La Niña, que deve durar até o primeiro trimestre de 2021, provavelmente terá um efeito de resfriamento nas temperaturas globais.

Mas isso não impedirá que 2020 seja um dos anos mais quentes já registrados.

O La Niña é descrito como uma das três fases da ocorrência climática conhecida como El Niño-Oscilação Sul (ENOS) .

Isso inclui a fase quente chamada El Niño, o frio La Niña e uma fase neutra.

Evento climático La Niña

O La Niña se desenvolve quando fortes ventos sopram as águas quentes da superfície do Pacífico para longe da América do Sul e em direção à Indonésia.

Em seu lugar, as águas mais frias do fundo do oceano vêm à superfície. Este evento leva a mudanças climáticas significativas em diferentes partes do mundo.

Se um evento La Niña realmente forte ocorrer, os cientistas sugerem que o Reino Unido e o norte da Europa podem passar por um inverno muito chuvoso.

A última vez que um evento forte se desenvolveu foi em 2010-2011.

A OMM afirma que há agora cerca de 90% de chance de as temperaturas do mar do Pacífico tropical permanecerem nos níveis de La Niña até o final deste ano.

Além disso, há 55% de chance de as condições persistirem até o primeiro trimestre do próximo ano.

Embora um evento La Niña normalmente exerça uma influência refrescante no mundo, é improvável que isso faça muita diferença em 2020.

“O La Niña normalmente tem um efeito de resfriamento nas temperaturas globais. Mas isso é mais do que compensado pelo calor retido em nossa atmosfera pelos gases de efeito estufa”, disse o professor Petteri Taalas, da OMM.

“Portanto, 2020 continua no caminho de ser um dos anos mais quentes já registrados e espera-se que 2016-2020 seja o período de cinco anos mais quente também já registrado”, disse ele.