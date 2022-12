Ex-papa Bento XVI morre aos 95 anos

O Vaticano diz que o ex-papa morreu em sua residência no mosteiro Mater Ecclesiae.

O ex-papa Bento XVI morreu, aos 95 anos, quase uma década depois de ter renunciado devido a problemas de saúde. Sua morte no sábado, 31 de dezembro, ocorreu dias depois que o Papa Francisco pediu orações por seu antecessor, dizendo que estava “muito doente”.

Ex-papa Bento XVI

Ele liderou a Igreja Católica por menos de oito anos até que, em 2013, se tornou o primeiro Papa a renunciar desde Gregório XII em 1415.

Bento passou seus últimos anos no mosteiro Mater Ecclesiae dentro dos muros do Vaticano, onde faleceu às 09:34 (08:34 GMT) no sábado.

Seu sucessor, o Papa Francisco, conduzirá o funeral em 5 de janeiro.

O Vaticano disse que o corpo do Papa Emérito será colocado na Basílica de São Pedro a partir de 2 de janeiro para "a saudação dos fiéis".

Sinos tocaram na catedral de Munique e um único sino foi ouvido tocando na Praça de São Pedro, em Roma, após o anúncio da morte do ex-papa.