Papa Francisco chama união gay de pecado e veta casamentos

O Vaticano divulgou um comunicado oficial nesta segunda-feira, 15 de março. O decreto aprovado pelo Papa Francisco em torno do casamento LGBT na Igreja Católica, afirmou que não é possível que a Igreja abençoe as uniões de casais homoafetivos. No entanto, enfatizou a importância de respeitar e tratar com dignidade casais do mesmo sexo.

O texto publicado pela Igreja defende que o casamento é união vitalícia entre o homem e a mulher, e também “parte do plano de Deus”, portanto, abençoar o casamento LGBT seria abençoar o pecado. Em contrapartida, a Igreja Católica ressaltou que “a decisão negativa sobre a bênção de uniões de pessoas do mesmo sexo não implica um julgamento sobre as pessoas”.

Posição sobre casamento LGBT da Igreja Católica

Em o novo decreto, a Igreja Católica reforçou sua posição enquanto ao casamento da comunidade LGBT. O texto com duas páginas, e que foi traduzido em sete idiomas, afirmou que Deus “não abençoa e não pode abençoar o pecado”. “Ele abençoa o homem pecador, para que ele reconheça que faz parte de seu plano de amor e se permita ser mudado por ele”, completou.

A religião católica também sustentou a função e importância do casamento, que tem como propósito criar uma nova vida. Por isso, o Vaticano não pode “abençoar” o casamento de casais do mesmo sexo, já que eles não podem gerar a nova vida. O comunicado aprovado por Papa Francisco, destacou que pessoas LGBT precisam ser tratadas com dignidade e respeito.

Enquanto ao sexo, a Igreja disse que: “É intrinsecamente desordenado”. Confira na íntegra um trecho do texto oficial sobre a união e o casamento LGBT publicado pela Igreja Católica neste dia 15 de março de 2021:

“A presença em tais relações de elementos positivos, que por si só devem ser valorizados e apreciados, não pode justificar essas relações e torná-las objetos legítimos de uma bênção eclesial, uma vez que os elementos positivos existem no contexto de uma união não ordenada ao Criador plano.”

O que diz o papa Francisco sobre os casais de segunda união?

Conhecido por ser mais “moderno”, Papa Francisco, de 84 anos, foi consagrado como Chefe de Estado da Cidade Estado do Vaticano no dia 5 de julho de 2013, desde então, Francisco tem feito história, principalmente por ser o primeiro Papa latino-americano. Ele é natural da Argentina, país vizinho do Brasil.

Papa Francisco já comentou diversas vezes sobre a união e o casamento de pessoas LGBT enquanto à Igreja Católica. Defensor da união civil estável, Francisco acredita que casais homossexuais devem ter o direito de concretizar a união perante a Lei. No entanto, quanto se trata da “benção da Igreja católica”, Francisco não vai além.

Em uma entrevista ao canal mexicano, Televisa, Papa Francisco afirmou que “as pessoas homossexuais têm o direito de ter uma família, já que eles são filhos de Deus”, em 2019. Ele ainda disse que os familiares de crianças gays não devem expulsar ou “demonizar” os filhos e parentes homossexuais. “Precisamos é uma lei da união civil; dessa forma, eles serão protegidos legalmente”, disse na época.