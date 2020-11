Países bucam acordo com a UE para fechar estações de esqui

Os países da União Europeia estão em busca de um acordo para fechar estações de esqui neste período de pandemia.

A Alemanha busca um acordo com países da UE para manter as estações de esqui fechadas até o início de janeiro. Esta é uma tentativa de conter a disseminação do coronavírus.

“Direi abertamente que não será fácil, mas vamos tentar”, disse a chanceler Angela Merkel após falar aos líderes regionais da Alemanha na terça-feira (24).

Assim, a notícia veio no momento em que o país estendeu seu bloqueio parcial até 20 de dezembro.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Alguns dos primeiros pontos de acesso do coronavírus europeu estavam em estações de esqui, que ajudou a espalhar infecções por todo o continente.

Países querem fechar estações de esqui

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, já apoiou o adiamento do início da temporada de esqui. Contudo, enfatizou a necessidade de uma solução europeia.

“Se a Itália decidir fechar todos os seus teleféricos sem qualquer apoio da França, Áustria e outros países, os turistas italianos se arriscariam a ir para o exterior e levar o contágio de volta para casa”, disse ele à La7 TV no início desta semana.

Muitos italianos vão para as pistas durante as férias de Natal e Ano Novo. E, o período é uma parte vital da economia local para estações de esqui em toda a Europa.

O presidente Emmanuel Macron deixou claro na terça-feira que as estações de esqui na França permanecerão fechadas até o ano novo.

Mas a Áustria expressou preocupação com um plano para toda a UE. De acordo com o ministro das Finanças, Gernot Blümel, se a UE obrigar as áreas de esqui a permanecerem fechadas, “eles teriam que pagar por isso”. A compensação chegaria a bilhões de euros.

A Suíça não faz parte da União Europeia e, ao contrário de outros destinos alpinos, suas estações de esqui já estão abertas. Então os esquiadores que não podem passar as férias de inverno em países vizinhos podem ir para lá.

Na semana passada, a OMS alertou que a Europa pode ter uma terceira onda de covid-19 em breve.

Restrições renovadas levaram a uma redução de novas infecções em alguns países. Mas há temores de que a pandemia possa piorar no inverno.