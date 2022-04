Fortuna de Elon Musk em 2022, o homem mais rico do mundo

De acordo com ranking divulgado pela revista norte-americana Forbes, na terça-feira, dia 5 de abril, Elon Musk é a pessoa mais rica do mundo em 2022. É a primeira vez que o empresário, CEO da Tesla e da SpaceX, aparece em primeiro lugar. Saiba qual a fortuna de Elon Musk em 2022.

Qual a fortuna de Elon Musk em 2022

O empresário dono da Tesla e da Space X foi eleito a pessoa mais rica do mundo, segundo ranking divulgado pela revista Forbes. A fortuna de Elon Musk em 2022 é estimada em US$219 bilhões, que equivale a R$1,021 trilhão.

Durante quatro anos, o primeiro lugar da lista pertenceu a Jeff Bezos, fundador da Amazon, com US$ 171 bilhões (R$ 797,25 bilhões), mas que acabou perdendo o posto com a queda nas ações da Amazon e suas doações para caridade. Por outro lado, Musk ganhou US$68 bilhões em um ano, após salto de 33% nas ações da Tesla.

Por que Elon Musk é rico? Conheça a trajetória do empresário

Nascido em 1971, Elon Musk é um empresário nascido na cidade de Pretória, na África do Sul. Atualmente, é conhecido por ser o CEO da Tesla e da SpaceX, empresas que são referência no meio automotivo e aeroespacial, respectivamente. Ele é filho do engenheiro Errol Musk e da ex-modelo canadense Maye Musk.

Elon Musk é formado em física pelo College of Arts and Sciences e em economia pela Wharton School. Em 1995, ele fundou, ao lado do seu irmão Kimbal, o Zip2, um software que atuava como versão online de um guia para contato de empresas e clientes. Em 1999, ele foi vendido por US$307 milhões, em que Musk ficou com US$22 milhões.

Mais da metade dos seus ganhos serviram como investimento do X.com, serviço de pagamentos online. Pouco depois, a empresa se fundiu com outra e originou o PayPal, e Musk tornou-se acionista majoritário. Em 2002, ela foi comprada pelo eBay, gerando US$180 milhões ao empresário.

Após deixar o PayPal, Elon Musk passou a investir na SpaceX, sua empresa de exploração espacial. Alguns anos depois, se tornou cofundador da Tesla, fabricante de carros elétricos, e da SolarCity, fornecedora de sistemas de energia solar. Em 2010, a Tesla estreou na bolsa de valores, o que fez sua fortuna disparar. Dois anos depois, Elon Musk já integrava a lista dos mais ricos da Forbes pela primeira vez, com um patrimônio líquido de US$2 bilhões. Passada uma década, a fortuna de Elon Musk em 2022 é de US$ 219 bilhões, o que o lançou para o topo do ranking da revista, se tornando o homem mais rico do mundo.

Confira ranking da Forbes

Segundo a Forbes, 2022 foi um ano ruim para os bilionários, em que há 87 deles a menos e uma queda de US$400 bilhões em relação a lista do ano anterior. Ainda assim, 236 pessoas se tornaram bilionárias no ano passado, vindas de 34 países diferentes. Em meio a elas, há nomes como a cantora Rihanna, com uma fortuna de US$1,7 bilhão.

Entre os 10 mais ricos do mundo, Elon Musk aparece em primeiro lugar, com uma fortuna de US$219 bilhões em 2022. Confira o ranking dos 10 primeiros na lista de bilionários e suas respectivas fortunas:

Elon Musk (Tesla e SpaceX): US$ 219 bilhões Jeff Bezos (Amazon): US$ 171 bilhões Bernard Arnault (Luis Vuitton): US$ 158 bilhões Bill Gates (Microsoft): US$ 129 bilhões Warren Buffett (Berkshire Hathaway): US$ 118 bilhões Larry Page (Google): US$ 111 bilhões Sergey Brin (Google): US$ 107 bilhões Larry Ellison (Oracle): US$ 106 bilhões Steve Ballmer (Microsoft): US$ 91,4 bilhões Mukesh Ambani (Reliance Industries): US$ 90,7 bilhões

