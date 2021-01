França fecha fronteiras para cidadãos de fora da UE

O primeiro-ministro da França, Jean Castex anunciou ontem (29) que o país vai fechar as fronteiras para estrangeiros que não são cidadãos da União Europeia a partir de domingo (31). A medida visa frear o avanço da COVID-19. Apenas poderão entrar na França pessoas com autorização e que apresentarem teste PCR negativo para o coronavírus.

A medida já estava valendo desde o dia 24 para o transporte marítimo e aéreo, agora deve ser ampliada para vias terrestres também.

Fronteiras fechadas na França

“As entradas e saídas de nosso território com destino ou proveniência em um país externo à União Europeia serão vetadas, salvo motivos imperativos”, disse o primeiro-ministro Jean Castex.

O presidente Emmanuel Macron está tentando evitar um novo lockdown dentro do país. Essa foi uma das medidas tomadas para conter o avanço da doença.

“Ainda podemos nos dar a chance de evitar o lockdown”, afirmou Castex. “A polícia vai se mobilizar para controlar o descumprimento do toque de recolher, a organização de festas clandestinas e a abertura ilegal de restaurantes em proporções crescentes”.

O país já totaliza cerca de 3,2 milhões de casos e quase 76 mil óbitos durante a pandemia. A falta de vacinas diminuiu a velocidade da vacinação na França também. Segundo o primeiro-ministro, o país vacinou até o momento 1,45 milhão de pessoas.

Além disso, o governo determinou o fechamento de grandes shoppings centers e o reforço da fiscalização do toque de recolher noturno.

Alemanha

Além da França, a Alemanha fechou as fronteiras terrestre, marítima e aérea para pessoas vindas de países fortemente afetados pela COVID-19. Na lista estão países como Reino Unido e Brasil. Mas o decreto alemão tem mais exceções do que o francês. Por exemplo, podem entrar no país alemães que vivem nesses países, cidadãos desses países residentes na Alemanha ou passageiros em trânsito.

A medida começa a valer amanhã e vai até o dia 17. A Alemanha já soma 2.207.278 casos confirmados e 56.238 mortes pela covid-19 segundo a Johns Hopkins.