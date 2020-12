Presidente da França testa positivo para covid-19 após desenvolver sintomas.

Emmanuel Macron, de 42 anos, vai se isolar por sete dias, disse o Palace Elysée em um comunicado.

De acordo com um funcionário do palácio, Macron “ainda está no comando” de administrar o país e trabalhará remotamente.

O chefe da UE, Charles Michel, e o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez entraram em isolamento depois de estarem em contato com Macron na segunda-feira.

Além disso, a França impôs nesta semana um toque de recolher noturno para ajudar a lidar com casos crescentes de casos.

Já houve dois milhões de casos confirmados no país desde o início da epidemia, com mais de 59.400 mortes, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins.

“O Presidente da República recebeu o diagnóstico positivo para covid-19 hoje”, disse o Elysée na manhã de hoje (17).

O diagnóstico foi feito após um “teste feito no início dos primeiros sintomas”, acrescentou o comunicado.

Ainda não se sabe como Macron pegou o vírus. Mas seu escritório disse estar identificando contatos próximos que ele teve nos últimos dias.

Além disso, Brigitte, a esposa de Macron, também está em isolamento. Contudo, ela não apresenta sintomas.

Assim, Macron é um dos vários líderes mundiais que contraíram o coronavírus desde o início da pandemia. Mais notavelmente, o presidente dos EUA, Donald Trump, testou positivo em outubro, o que o levou a passar três dias no hospital.

Coronavírus na França

No início desta semana, a França aliviou as restrições de bloqueio nacional impostas para enfrentar sua segunda onda da pandemia.

No entanto, as taxas de infecção ainda permanecem altas e foi imposto um toque de recolher diário das 20h às 06h. Além disso, as novas medidas obrigaram restaurantes, cafés, teatros e cinemas a fechar.

Na quarta-feira (16), a França registrou mais de 17.700 novos casos.