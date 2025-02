Guarda Suíça fica de prontidão com piora de Papa Francisco

O Papa Francisco, 88, está atualmente lutando contra uma infecção respiratória grave, o que levanta preocupações sobre sua saúde. À medida que a especulação sobre sua condição cresce, relatos sugerem que a Guarda Suíça está ensaiando os preparativos do funeral do chefe da Igreja Católica Romana.

O jornal suíço Blick relatou que a Guarda Suíça, responsável por proteger o Papa, foi colocada sob toque de recolher e está ensaiando para o funeral do Papa. Com os funerais papais anteriores atraindo milhões de participantes, incluindo líderes globais, quaisquer arranjos devem ser meticulosamente planejados com antecedência. Essa preparação mostra a prontidão do Vaticano para o pior cenário.

O que é a Guarda Suíça?

Com seus capacetes emplumados, colarinhos franzidos e uniformes coloridos de mangas bufantes, a guarda Suíça do Vaticano fazem a segurança do Papa.

Desde o início do século XVI, quando mercenários suíços, reverenciados por sua bravura e lealdade, marcharam até Roma para servir ao Papa Júlio II, o menor exército do mundo foi alistado no Vaticano para proteger o papa, sua residência e as fronteiras da cidade.

Os recrutas devem ser homens, suíços, com idade entre 19 e 30 anos, mais de 1,74 metros, solteiros e católicos com “um caráter imaculado”. Eles devem prestar serviço militar suíço e se comprometer a servir o papa por pelo menos dois anos. Eles podem se casar após cinco anos de serviço.

A alabarda é a arma tradicional dos guardas suíços, mas as tropas são treinadas para usar armas pequenas modernas, incluindo as armas de choque introduzidas mais recentemente. Desde 1981, quando uma Guarda Suíça à paisana correu para ajudar o Papa João Paulo II ferido após uma tentativa de assassinato do pontífice, tem havido uma ênfase mais forte em técnicas de autodefesa e antiterrorismo.