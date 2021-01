Gwyneth Paltrow diz que se sente desconfortável com sua fama

Gwyneth Paltrow diz que se sente desconfortável com a fama que seu sucesso lhe trouxe.

A atriz de 48 anos está sob os olhos do público há mais de 20 anos. Bem como estrelou dezenas de filmes, como a franquia Homem de Ferro da Marvel.

Mas ela deixou de atuar em 2017 para se concentrar em sua marca Goop e só apareceu esporadicamente na tela desde então.

Ao conversar com com Naomi Campbell sobre a série da supermodelo No Filter na web, Paltrow disse que começou a reavaliar sua carreira à medida que envelhecia.

Ela disse: “Acho que muito disso também vem do fato de que eu – e isso é algo que acho que percebi mais tarde na vida – não me senti tão confortável sendo uma pessoa pública. Até mesmo em frente à câmera, embora eu tenha feito isso por tanto tempo”.

Gwyneth Paltrow diz que se sente desconfortável com a fama

Além disso, ela acrescentou: “há uma parte de mim que realmente se sente tímida e não me parece naturalmente extrovertida”.

“Comecei a fazer isso tão jovem. Fiquei muito tempo antes de me perguntar, tipo, eu gosto deste trabalho? Estou confortável fazendo isso? Eu quero ser uma atriz?”.

Paltrow se casou com o produtor de TV Brad Falchuk em 2018. Ela apareceu no drama da Netflix, The Politician, no ano seguinte, um programa que Falchuk co-criou. Além disso, ela brincou que apenas seu marido poderia atraí-la de volta à atuação.

Ela disse: “alguém me perguntou ‘o que é preciso para você voltar a atuar?’ E eu respondi: ‘tem que ser um ótimo roteiro, muito bem escrito’.

“Mas é mais ou menos isso, se meu marido escreve algo e ele quer que eu faça, então eu faço. Eu nunca poderia dizer nunca. Eu gostaria de voltar ao palco um dia, eu realmente amaria fazer teatro”.

Paltrow foi casada anteriormente com a estrela do Coldplay, Chris Martin. Mas os dois se separaram em uma agora famosa “separação consciente” em 2014, após 10 anos juntos.