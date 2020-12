O príncipe Harry e Meghan lançam podcast com o Spotify. O casal assinou um contrato de vários anos com a plataforma.

O duque e a duquesa de Sussex refletem sobre o ano em que ocorreu a pandemia de covid-19. Assim, eles iniciaram o podcast com um parabéns aos “profissionais de saúde e profissionais de atendimento de frente por seus sacrifícios”.

Bem como enviaram uma mensagem à Elton John que está em quarentena com sua família.

Diversas celebridades e artistas fazem participações no podcast.

Por exemplo, Matt Haig, autor de “Notes on a Nervous Planet”, aparece para falar sobre suas próprias lutas durante o confinamento.

Outros convidados incluem Tyler Perry, Stacey Abrams, José Andrés, Brené Brown, Deepak Chopra, James Cordon, Elton John e Naomi Osaka. Todos descreveram suas próprias lutas de saúde mental em meio à covid-19 e ao isolamento.

Harry e Meghan lançam podcast

Quanto a Harry e Meghan, eles insinuaram uma briga com a família real, declarando que “o amor vence”, apesar do que está acontecendo no mundo.

“De nós, eu direi que não importa o que a vida jogue em vocês, confiem em nós quando dizemos, o amor vence”, disse Markle.

“O amor sempre vence”, acrescentou Harry, dizendo “Como todos sabemos, já se passou um ano.”

Harry disse que o objetivo do podcast era “homenagear a compaixão e a bondade que ajudaram tantas pessoas a superá-lo”.

“Nossos pensamentos estiveram com você, especialmente durante esta temporada de férias”, disse Markle.

Série de podcasts

Esse é apenas o primeiro de uma série de podcasts que o casal planeja lançar em 2021. No início deste mês, o Spotify anunciou que havia fechado um contrato para vários projetos com a Archewell Audio, a produtora de podcast do casal.

Harry, que chamou 2020 de “um ano que nunca poderíamos ter imaginado”, falou sobre as lições dos últimos 12 meses. Ele disse: “Ao chegarmos ao final deste ano e olharmos para o futuro, vamos manter as lições que aprendemos sobre como é importante cuidar uns dos outros e como nossas conexões são significativas, mesmo quando fisicamente impossíveis”.

O filho de um ano do casal, Archie, até aparece no final quando Markle pergunta a ele: “Archie, é divertido?”.

“Divertido!” Archie diz, adicionando um adorável “Feliz Ano Novo” para os ouvintes.