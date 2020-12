Príncipe Harry e Meghan apresentarão podcast especial no Spotify.

Assim, Harry e Meghan assinaram uma parceria de vários anos com o Spotify que verá os Sussex produzindo podcasts.

De acordo com o Spotify, o objetivo é construir “uma comunidade por meio de experiências, narrativas e valores compartilhados”.

Dessa forma, a parceria com o Spotify ficará sob a responsabilidade da nova produtora dos Sussex, Archewell Audio.

Archewell é o nome do empreendimento sem fins lucrativos de Harry e Meghan, que eles anunciaram em abril .

O nome da organização sem fins lucrativos dos Sussex tem uma ligação com seu filho Archie, que fará 2 anos em maio.

“O que amamos no podcasting é que lembra a todos nós de parar um momento e realmente ouvir. Para nos conectarmos uns aos outros sem distração”, disse o príncipe Harry e Meghan em um comunicado divulgado pelo Spotify.

“Com os desafios de 2020, nunca houve um momento mais importante para isso. Porque quando ouvimos as histórias uns dos outros, somos lembrados de como todos nós estamos interconectados”, acrescentaram.

