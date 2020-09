Homem na China é condenado a prisão por desrespeitar quarentena

Um homem na China recebeu uma ordem de prisão, após quebrar a quarentena ao retornar de Wuhan. Na cidade, ele foi infectado pelo coronavírus e deveria cumprir a quarentena ao chegar na cidade de Sichuan.

O tribuna da cidade de Jingyang considerou o homem, de sobrenome Guo, culpado de “obstruir os esforços de prevenção e controle de doenças infecciosas”. Além disso, o condenou a dois anos de prisão.

O tribunal divulgou a sentença em um comunicado na última quarta-feira (2).

Homem na China preso por não respeitar quarentena

Guo voltou para sua cidade, Hangxu, de Wuhan, onde trabalhou em 22 de janeiro. Isso aconteceu um dia antes de a cidade começar um confinamento estrito que duraria mais de dois meses para evitar a propagação do vírus.

Segundo o tribunal, o homem foi instruído a ficar confinado em casa, conforme exigido pelas medidas preventivas em vigor na época. Porém, infringiu a regra e na noite seguinte foi a uma sala de jogos.

No dia 26, “Guo desenvolveu febre e tosse e foi diagnosticado com covid-19”, assim como outros residentes que passaram a noite com ele.

A atitude de Guo prejudicou diversas pessoas, pois duas aldeias tiveram que ficar completamente confinadas. Segundo o tribunal, que o responsabilizou pela propagação do vírus, “pediram-lhe para ficar em casa e não ficou. Isso fez com que centenas de pessoas ficassem isoladas”.

Em fevereiro deste ano, o Ministério Público chinês disse que iria impor “punições mais rígidas” aos pacientes e portadores do covid-19 “que espalharem o vírus intencionalmente, recusarem-se a ficar em quarentena ou usar o transporte público”.

De acordo com o tribunal, “Pacientes suspeitos receberão uma punição se espalharem o vírus”. Além disso, consideraram essa atitude do homem na China não somente um desrespeito, mas também uma violência contra os trabalhadores comunitários urbanos e rurais que agem na prevenção e controle da epidemia.

Os últimos dados divulgados mostram que a China registrou até agora 85.066 casos e 4.634 mortes por covid-19.