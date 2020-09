Incêndios nos EUA: fumaça se espalha para Nova York e Washington

Fumaças dos incêndios nos EUA chegaram às cidades de Nova York e Washington. De acordo com as classificações globais, as cidades estão experimentando um dos ambientes mais prejudiciais à saúde do planeta.

As fumaças dos incêndios nos EUA estão afetando diversas cidades no país.

Agora, a fumaça dos incêndios florestais que assolam grande parte da Costa Oeste se espalhou para o leste do país, lançando uma névoa sobre Nova York e Washington DC.

As chamas queimaram vastas áreas de terra e mataram pelo menos 36 pessoas desde o início de agosto.

Bem como causaram parte do ar mais prejudicial à saúde do planeta em vários estados ocidentais.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

De acordo com os cientistas, a fumaça na Costa Leste era tão alta que não afetaria a qualidade do ar.

Contudo, imagens de satélite mostraram a fumaça sendo carregada para a Costa Leste pela corrente de jato – uma zona estreita de ventos de alta velocidade – através do Meio-Atlântico.

O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) em Nova York disse que a fumaça passando sobre o estado estava a 7.620 metros de altura na terça-feira.

“Se você olhou para o céu hoje, pode ter visto uma coloração amarelada ou marrom. Você estava vendo a fumaça dos incêndios”, disse o NWS no Twitter.

Já em Washington DC, a fumaça era de cerca de 8 mil metros sobre o nível do solo. Bem como chegou a obscurecer o sol.

Incêndios nos EUA: O que está acontecendo na Costa Oeste?

Dezenas de incêndios florestais ocorreram em vastas áreas de terra na Costa Oeste desde o início de agosto. Os ventos fortes e a baixa umidade têm dificultado os esforços para manter as chamas sob controle.

De acordo com classificações globais de qualidade do ar, os estados de Oregon, Washington e Califórnia estão experimentando um dos ambientes mais prejudiciais à saúde do planeta.

Além disso, a má qualidade do ar forçou algumas empresas a fecharem, voos foram paralisados ​​e serviços suspensos como a coleta de lixo em algumas comunidades.

“Tudo está coberto de cinzas”, disse o residente da Califórnia Twana James à agência de notícias Associated Press. “É difícil respirar”.

Em algumas partes do Oregon, a qualidade do ar tem sido tão perigosa que ultrapassou a escala do Índice de Qualidade do Ar do estado.

O congressista do Oregon, Peter DeFazio, disse que a Casa Branca aprovou na terça-feira um pedido do governador do estado para declarar um “grande desastre” por causa dos incêndios.

Contudo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, culpou o mau manejo florestal pelos incêndios.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse esta semana que os incêndios florestais mostraram que o debate sobre a mudança climática “acabou”.

Mas em uma visita ao estado, Trump descartou as preocupações sobre as mudanças climáticas, dizendo “vai começar a esfriar, basta assistir”.