A Indonésia entra em recessão pela primeira vez em 22 anos, à medida que a pandemia do coronavírus continua a cobrar seu preço.

A maior economia do Sudeste Asiático viu o crescimento cair 3,49% no terceiro trimestre do ano, em comparação com o mesmo período de 2019.

Assim, após uma queda de 5,32% no segundo trimestre de 2020, isso empurrou a Indonésia para uma recessão.

A última vez que isso aconteceu foi durante a crise financeira asiática de 1998.

De acordo com as autoridades indonésias, cerca de 3,5 milhões de pessoas podem perder seus empregos devido à queda econômica causada pelo coronavírus.

A Indonésia tem a maior taxa de infecção da região.

Embora a agricultura seja um componente importante de sua economia, a Indonésia depende muito dos dólares dos turistas.

Milhões de estrangeiros voam para Bali a cada ano em busca de praias desertas, arrozais em terraços e templos hindus extensos.

Mas seus números caíram drasticamente desde que a Indonésia fechou suas fronteiras para não residentes, como outros países que lutam contra a pandemia.

A queda de 3,49% no crescimento econômico de julho a setembro é um pouco pior do que os 3% que os economistas previam.

A capital, Jacarta, entrou em um segundo lockdown por quatro semanas, começando em meados de setembro, com o aumento de casos afetando seu sistema de saúde.

“De modo geral, a economia da Indonésia já passou de seu ponto mais fraco, mas como o surto doméstico ainda não está sob controle, a atividade econômica deve permanecer sob pressão”, escreveu o banco ANZ.

Funcionários do governo prometeram acelerar os gastos para conter o impacto da pandemia e empurrar o produto interno bruto (PIB) da Indonésia de volta ao crescimento.