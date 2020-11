Uma Inteligência Artificial detecta o coronavírus em pessoas sem sintomas através da tosse.

Pessoas assintomáticas infectadas com covid-19 não apresentam, por definição, nenhum sintoma físico discernível da doença. Portanto, é menos provável que eles busquem o teste e, sem saber, podem espalhar a infecção para outras pessoas.

Mas parece que aqueles que são assintomáticos podem não estar totalmente livres das mudanças que o vírus causa.

Os pesquisadores do MIT descobriram agora que as pessoas assintomáticas podem diferir de indivíduos saudáveis ​​na maneira como tossem.

Essas diferenças não são decifráveis ​​para o ouvido humano. Mas acontece que eles podem ser captados pela inteligência artificial.

Em um artigo publicado recentemente no IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology, a equipe relata um modelo de IA que distingue pessoas assintomáticas de indivíduos saudáveis ​​por meio de gravações de tosse forçada, que as pessoas enviaram voluntariamente por meio de navegadores e dispositivos como celulares e laptops.

Inteligência Artificial detecta o coronavírus

Os pesquisadores treinaram o modelo em dezenas de milhares de amostras de tosse, bem como palavras faladas.

Quando eles alimentaram o modelo com novos registros de tosse, ele identificou com precisão 98,5% das tosses de pessoas confirmadas com covid-19. Bem como 100% das tosses de assintomáticos – que relataram não apresentar sintomas, mas tiveram resultado positivo para o vírus.

A equipe está trabalhando na incorporação do modelo em um aplicativo amigável que, se aprovado pela FDA e adotado em grande escala, poderia ser uma ferramenta de pré-triagem gratuita. Além disso, seria conveniente e não invasiva para identificar pessoas com probabilidade de ser assintomáticas para covid-19.

Um usuário pode fazer login diariamente, tossir em seu telefone e obter instantaneamente informações sobre se pode estar infectado. Logo depois deve confirmar o resultado com um teste formal em laboratório.

“A implementação eficaz desta ferramenta de diagnóstico em grupo pode diminuir a propagação da pandemia se todos a usarem antes de ir para uma sala de aula, uma fábrica ou um restaurante”, diz o coautor Brian Subirana, um cientista pesquisador no Laboratório de Auto-ID do MIT .