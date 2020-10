Investidor que antecipou impacto financeiro da covid-19 traz novo alerta

Scott Minerd, da Guggenheim Investments, alerta para novo impacto financeiro da pandemia, especialmente no mercado de crédito

O diretor de investimentos da Guggenheim Investments, Scott Minerd, informou que a pandemia de Covid-19 avançará até se tornar um dos piores surtos virais da história e traz novo impacto financeiro globais.

Que impacto financeiro é esse?

O especialista aponta que a mudança climática no hemisfério norte do planeta pode piorar a situação e o impacto financeiro. “À medida que entramos na temporada de gripe de inverno, mais atividades em ambientes fechados provavelmente farão com que os casos se acelerem mais, ecoando a pandemia de 1918”.

Essa informação foi dada por Minerd em um memorando para clientes. Ele acrescentou que uma possível segunda onda de casos de covid-19 pode ser superior às infecções iniciais.

O investidor citou a gripe espanhola de 1918, que matou cerca de 50 milhões de pessoas no mundo. Até o momento, a atual pandemia já deixou mais de 1 milhão de mortes.

Vale lembrar que o especialista em investimento alertou sobre o impacto financeiro da doença antes que qualquer outro analista de Wall Street. Em fevereiro ele disse à Bloomberg Television que a pandemia é possivelmente a pior coisa que havia visto em sua carreira e que “seria difícil imaginar um cenário em que poderia ser contida”.

Aos clientes, o analista escreveu que o aumento previsto de casos pode agravar a instabilidade política nas eleições americanas marcadas para daqui oito dias, em 3 de novembro .

Isso resultaria, segundo o investidor, em “forte aperto das condições financeiras e retração dos gastos dos consumidores e investimento empresarial”.

Um dos pontos cruciais de impacto financeiro, segundo Minerd, está nas condições de crédito. Ele aponta até 300 bilhões de dólares em dívida corporativa caindo abaixo do grau de investimento até o fim de 2021.