A Irlanda tem a taxa de covid-19 mais alta do mundo.

Quando a Irlanda saiu de um bloqueio estrito de seis semanas em dezembro, tinha um dos níveis mais baixos de casos de covid-19 na Europa. Desde então, a situação mudou dramaticamente.

O país registrou a maior taxa de infecção do mundo na semana passada, de acordo com o Our World in Data.

Nos sete dias anteriores a 10 de janeiro, a Irlanda relatou cerca de 1.323 casos de covid-19 por milhão de pessoas. Segundo as estatísticas, esse número é maior que qualquer outro país no mesmo período.

Na sexta-feira, o país registrou o maior aumento diário de infecções desde o início da pandemia, com 8.248 novos casos, de acordo com um comunicado do departamento de saúde irlandês.

“O nível alarmante da doença não tem precedentes em termos de nossa experiência dos níveis de covid-19 na comunidade”, alertou o professor Philip Nolan, membro da Equipe Nacional de Emergência de Saúde Pública da Irlanda (NPHET).

Assim, “estamos vendo um número de casos por dia, e números em hospitais, que simplesmente não poderíamos ter compreendido antes do Natal”.

Irlanda tem a taxa de covid-19 mais alta

Dessa forma, os especialistas irlandeses estão agora debatendo o que deu errado.

A sazonalidade do vírus, a presença da variante mais transmissível do Reino Unido e as reuniões familiares no Natal contribuíram para o aumento, de acordo com um porta-voz do gabinete do primeiro-ministro Micheál Martin.

O aumento não é “simplista” e vários fatores levaram a isso, disse o porta-voz.

De acordo com ele, a variante mais contagiosa do Reino Unido, descoberta pela primeira vez na Irlanda no dia de Natal, “teve um impacto muito significativo no crescimento dos casos. Afinal, acredita-se que o vírus é entre 50% e 70% mais transmissível”.

Assim, cerca de 40% dos casos positivos mais recentes de covid-19 na Irlanda são causados ​​pela variante mais contagiosa do Reino Unido.