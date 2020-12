Já é 2021 na Nova Zelândia: veja as imagens do show de queima de fogos

Já é 2021 na Nova Zelândia! É isso mesmo, o ano novo já chegou na terrinha e as tradições de comemorações agitaram o país na manhã desta quinta-feira (31). Enquanto no Brasil a gente aguarda ainda algumas horas para a chegada do novo ano, no país da Oceania, as pessoas já estão vibrando com a chegada do ano.

Como foi a chegada de 2021 na Nova Zelândia?

O país da Oceania comemorou a virada de ano por volta das 8h no horário de Brasília. Com a pandemia da COVID-19 controlada no país, as pessoas saíram às ruas e comemoram a chegada do ano novo. Quando o relógio bateu às 00h e o ano de 2020 ficou para trás, fogos foram estourados na Auckland Sky Tower. Na beira-mar, ainda rolou show da banda de Jordan Luck e as pessoas comemoram nas ruas, brindando em 2021.

A Nova Zelândia foi um dos grandes exemplos em meio a toda essa pandemia global de 2020. Jacinda Arden, a primeira-ministra da Nova Zelândia, foi escolhida como uma das dez personalidades do ano pela revista Nature, por ser um exemplo na liderança contra o novo coronavírus. Segundo dados compilados pela Universidade Johns Hopkins (EUA), a Nova Zelândia registrou, até agora, 2.162 casos oficiais do novo coronavírus e 25 mortes decorrentes da doença. Além disso, o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto), teve crescimento de 14% entre julho e setembro, fazendo ‘inveja’ para outros países que lutam pela contenção do vírus e alavancar a economia.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

2021 na Nova Zelândia

2021 na Nova Zelândia começou com muitas comemorações. O ano novo chegou com muitos fogos na SkyTower e luzes na Ponte do Porto, em Auckland, cidade mais populosa do país. Os registros foram divulgados pela GloboNews ao vivo. Sobre as informações: Neste ano, por conta da pandemia, a duração da queima de fogos foi reduzida – para 5 minutos.

Ano Novo na Nova Zelândia (Foto: Reprodução/ G1) Ano Novo na Nova Zelândia (Foto: Reprodução/ G1) Ano Novo na Nova Zelândia (Foto: Reprodução/ G1) Ano Novo na Nova Zelândia (Foto: Reprodução/ G1) Anterior 1 De 4 Próximo

Queima de fogos na Austrália

Na Austrália, o ano novo chegou quando os relógios marcavam 10h no horário de Brasília. Os brasileiros que vivem por lá, puderam ver as queimas de fogos que iluminaram o país.

2021 na Austrália (Foto: Reprodução/ G1) 2021 na Austrália (Foto: Reprodução/ G1) 2021 na Austrália (Foto: Reprodução/ G1) 2021 na Austrália (Foto: Reprodução/ G1)