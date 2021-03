Kim Jong-un: curiosidades sobre o líder da Coreia do Norte

Certamente, um dos líderes políticos mais conhecidos ao redor do mundo é Kim Jong-un, atual “Líder Supremo” da Coreia do Norte. Embora seja famoso por seus encontros com Trump ou ameaças com bombas, pouco se sabe sobre sua vida pessoal. Mas veículos da imprensa e órgãos de inteligência ao redor do mundo já fizeram diversas descobertas sobre o ditador.

Para você saber mais, compilamos abaixo algumas informações para você entender quem é o atual líder da Coreia do Norte e como funciona o país.

Como funciona o poder governamental da Coreia do Norte?

Antes de Kim Jong-un chegar ao poder, a Coreia do Norte já servia um prato cheio para discussões polêmicas. O país possui uma história muito recente, pois sua independência ocorreu em 1945 após a rendição japonesa ao final da Segunda Guerra Mundial; a divisão da Coreia em duas ocorreu porque União Soviética ocupou a região Norte e os Estados Unidos ficaram responsáveis pelo Sul. Como resultado, os dois países seguiram caminhos muito diferentes.

Enquanto o governo da Coreia do Sul é uma democracia, o país de Kim Jong-un é controlado por uma ditadura stalinista totalitária. Todo o poder do país é baseado no culto à personalidade do líder, força militar, armas nucleares e violações dos direitos humanos. O estado controla Saúde, Educação, Habitação e Alimentos, mas sempre considerando a política de “militares em primeiro lugar”.

O país é controlado pelo Partido dos Trabalhadores da Coreia e teve apenas três líderes em sua história: Kim Il-sung (avô), Kim Jong-il (pai) e Kim Jong-un (neto).

Uma pesquisa do World Data Lab já afirmou que a Coreia do Norte pode estar entre um dos 10 países mais pobres do mundo; sabe-se que entre 1994 e 1998 cerca de 420 mil norte-coreanos morreram de fome.

A vida do líder norte-coreano antes do poder

A vida de Kim Jong-un até sua chegada ao poder é repleta de mistérios, mas algumas informações foram investigadas e confirmadas por jornais, fontes próximas e órgãos de inteligência. Durante sua infância e adolescência, Jong-un estudou em colégios particulares focados em língua inglesa na Europa. Nesse período entre 1991 e 2000, Kim viveu uma vida normal de estudante e fez alguns amigos (o ditador era um “aluno bem integrado e ambicioso”). Surpreendentemente, quase ninguém ou poucos sabiam sua real identidade; ele usava os nomes Pak-un e Pak-chol.

O Laboratório de Antropologia Anatômica da Universidade de Lyon analisou uma foto de um dos colégios e encontrou 95% de combinação entre a face de um estudante e o atual ditador da Coreia do Norte.

Um de seus principais hobbies era jogar basquete; inclusive, o norte coreano possuía um desempenho melhor no esporte do que em suas notas nos colégios. Sua amizade com o astro do basquete Dennis Rodman, um dos poucos americanos com acesso direto à vida pessoal de Kim Jong-un, reforça sua paixão pelo esporte. O atleta já afirmou em entrevista que nunca discutiu assuntos sérios com o ditador, mas participou de “noite de loucuras” com ele; incluindo vodka boa e 18 mulheres seminuas.

Após o período de estudos na Europa, o estudante Kim voltou para a Coreia do Norte e iniciou seus estudos na Universidade Kim Il-sung em Pyongyang. Lá conquistou duas graduações: bacharelado em física e oficial do Exército.

Quando e por qual motivo Kim Jong-un assumiu o poder?

Kim Jong-un assumiu o cargo de Líder Supremo em 2011, após a morte de seu pai, Kim Jong-il. Sua sucessão no comando ocorreu naturalmente uma vez que o culto à personalidade na Coreia do Norte é uma das características mais fortes do governo. Embora não seja confirmado oficialmente pelo país, o governo fortalece a imagem da família Kim através de pinturas e propagandas; ele também persegue (e assassina) opositores da família. Em 2013, Chang Song-taek, tio de Kim Jong-un, foi assassinado por tentar minar a força de Kim no poder.

O familismo, ideologia que incentiva o coletivismo, é um pilares do regime da Coreia do Norte; nesse caso, as necessidades da família são maiores que as do indivíduo. Na Coreia do Norte, os Kim se posicionam como a família perfeita Essa característica permitiu que os Kim conseguissem implementar o marxismo ocidental e fortalecer sua própria imagem diante do povo. Em 2012, o jornal The Chosun Ilbo (principal veículo da Coreia do Norte) afirmou que o governo ditatorial gastava mais de US$ 100 milhões em atos e construções para o culto à personalidade dos Kim.

Qual é a personalidade do ditador?

Como seus antecessores, Kim Jong-un é um homem muito reservado, mas algumas pessoas famosas e conhecidos já falaram publicamente sobre a personalidade do ditador. Um deles, o chef Kenji Fujimoto, já apontou semelhanças entre o atual líder e seu pai: “uma imagem cuspida do pai dele em termos de rosto, forma do corpo e personalidade”.

Além do depoimento de Dennis Rodman, fontes diplomáticas já falaram ao jornal The Chosun Ilbo que “Kim Jong-un gosta de beber e festejar a noite toda, como seu pai fazia, e encomendou o equipamento de uma sauna importada para ajudá-lo a passar a ressaca e o cansaço”.

Por fim, ao conhecer Kim, o ex-presidente Donald Trump rasgou elogios, afirmando que o ditador é “talentoso”, “inteligente” e um “homem talentoso”. Embora pareça afável, sabe-se que o ditador já mandou matar mais de nove oficiais de seu governo; um deles inclusive sendo executado por um lança-chamas. Em 2012, um relatório da ONU afirmou que Kim poderia ser preso por crimes contra a humanidade.

Kim Jong-un morreu?

Em abril de 2020, o tabloide TMZ afirmou que o ditador norte coreano havia falecido após uma cirurgia cardíaca mal-sucedida. Surpreendentemente, a notícia reverberou no mundo com rapidez, e muitos acreditavam na morte de Kim; afinal, especula-se que o ditador é diabético e hipertenso. A notícia tomou ainda mais força, pois ele faltou às homenagens anuais ao seu avô Kim Il-sung.

Contudo, cerca de 20 dias após a polêmica, o ditador fez uma aparição pública e mostrou estar vivo – embora não houvesse explicação oficial sobre sua ausência no grande evento.

Quem o sucederia em caso de morte?

Certamente, um dos maiores questionamentos sobre a continuidade do poder dos Kim está ligado à sucessão de Jong-un. Embora ele tenha três filhos, uma informação nunca anunciada e confirmada pelo governo da Coreia do Norte, o primogênito teria apenas 11 anos de idade em 2021. Portanto, caso Kim Jong-un falecesse agora, outra pessoa deveria assumir o cargo de Líder Supremo.

A opção mais aceitável é de que Kim Yo-jong, irmã do atual ditador, assumiria o governo. Contudo, há dúvidas se a elite (majoritariamente patriarcal) da Coreia do Norte aceitaria uma mulher como Líder.