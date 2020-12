Leilão para se aproximar da Monalisa é realizado pelo Louvre

O museu do Louvre em Paris está realizando um leilão para se aproximar da Monalisa.

O museu está usando sua obra de arte mais famosa para preencher a lacuna de 90 milhões de euros em suas finanças criada pela pandemia do coronavírus.

Assim, o lance mais alto terá essa oportunidade de acesso especial ao quadro de Da Vinci.

Quem ganhar o leilão poderá se aproximar da obra-prima de Leonardo da Vinci. Bem como testemunhar o exame anual da pintura.

Normalmente, os visitantes vem a pintura a uma distância de três metros e com dezenas de pessoas ao redor que disputam por uma foto.

Mas a cada ano, a Monalisa, que pode sofrer rachaduras, é retirada da parede e de sua caixa de vidro para uma verificação rápida.

Alguns líderes mundiais estão entre os poucos afortunados que testemunharam o evento nas últimas décadas.

Leilão para se aproximar da Monalisa

As autoridades esperam arrecadar entre 10.000 e 30.000 euros para a experiência da Monalisa.

Yann Le Touher, que lida com as relações com os patronos do Louvre, disse: “O Louvre está sofrendo como todos os grandes museus ao redor do mundo”.

Quase 10 milhões de visitantes visitaram o museu em 2019. Mas ele esteve fechado por mais de cinco meses durante dois bloqueios este ano e – quando foi aberto durante o verão – os números caíram até 75% durante os meses de pico.

Le Touher disse que o Louvre perderia até 90 milhões de euros em receitas neste ano. E, embora seja rico em arte e patrimônio, não é uma instituição rica.

Leilão no Louvre

Outros itens e experiências também estão no leilão do Louvre.

Entre as duas dúzias de lotes que estão à venda, está uma tela a óleo pintada em 1962 por Pierre Soulages e mantida na coleção particular do artista. Bem como um relógio feito sob medida pelo relojoeiro Vacheron Constantin.

Além disso, um passeio ao longo do telhado do palácio do Louvre de 800 anos com o artista de rua francês JR é outro item do leilão. Para essa experiência espera-se que se arrecadem mais de um milhão de euros.