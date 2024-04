Lembra? Último eclipse solar total no Brasil foi em 1994

Em uma manhã do século passado, os brasileiros pararam para assistir um dos eventos mais curiosos no céu: um eclipse solar total. Em 1994, o evento pôde ser assistido no país, e apesar de um novo acontecimento em 2024, quem mora no Brasil terá que esperar longos anos para assistir o fenômeno de novo.

Quando foi o último eclipse solar total no Brasil?

O eclipse solar total, que transforma o dia em noite, aconteceu no Brasil na manhã do dia 03 de novembro de 1994, ou seja, há 30 anos. Foram 4 minutos em que uma uma gigantesca sombra cobria o sol.

Foto: rede globo

Naquele ano, o evento começou no leste do oceano Pacífico, passou pelo sul do Peru, norte do Chile, partes da Argentina, Paraguai, atravessou o sul do Brasil até p oceano Atlântico, próximo do continente africano.

Os estados de Santa Catarina e Paraná tiveram a melhor visibilidade. A primeira cidade brasileira dentro da faixa de totalidade foi Foz do Iguaçu (PR). Em São Paulo, as pessoas só puderam observar smenos de 85% do sol tampado pela Lua.

O próximo fenômeno já tem data para acontecer, mas em uma data um tanto distante: somente em 8 de abril de 2045. Isso significa que os brasileiros só voltarão a ver um eclipse solar total 51 anos depois do último evento.