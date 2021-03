Loteria: Casal inglês ganha R$ 1,4 bi, mas não consegue receber prêmio

A mídia britânica repercutiu uma história inusitada, daquelas que chega a ser difícil de acreditar. Um casal de jovens moradores da cidade Hertfordshire, na Inglaterra, ganhou na loteria EuroMilhões e faturou a bagatela de R$ 1,4 bilhão (com a conversão). Apesar da sorte, eles não puderam receber o tão esperado prêmio.

Rachel Kennedy, de 19 anos, e Liam McCrohan, de 21, apostaram cinco vezes nas mesmas dezenas, e na sexta tentativa, os números saíram no concurso. Mas ao entrarem em contato com a loteria veio a decepção: eles não receberiam a quantia por causa de uma falha na conta bancária de Rachel.

Problema com o bilhete da loteria

A compra do bilhete de loteria adquirido pela jovem britânica não caiu na sua conta, já que a mesma estava sem saldo. Rachel explicou ao jornal The Sun, responsável por publicar a história em primeira mão, que a compra da cartela estava no débito automático, por isso, ela não acabou nando percebendo que o pagamento não havia sido processado.

Quando o resultado das dezenas saiu, Rachel logo acreditou ser a vencedora, segundo ela. “Chamei meu namorado, Liam, e minha mãe para a sala, e eles também não acreditaram, então eu pensei: Meu Deus, preciso ligar para eles [loteria]”, contou ao The Sun.

Assim que contatou a casa lotérica, a jovem soube que os £ 182 milhões, em reais R$ 1,4 bilhão (com a cotação atual) não seriam seus. A notícia de que o pagamento do bilhete não havia sido gerado foi certificada pela própria loteria. “Eles disseram: ‘Sim Rachel, você acertou os números, mas não tinha saldo na sua conta, então o pagamento não foi realizado'”, afirmou.

“Eu estava no topo do mundo quando pensei que tinha ganhado, mas quando descobri que não tinha, Liam ficou realmente mais chateado do que eu”, afirmou Rachel. Apesar da má sorte, o casal decidiu continuar apostando, mas trocaram os números, pois os antigos viraram um sinônimo de azar para o casal.

