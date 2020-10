Louise Glück ganha Prêmio Nobel de Literatura 2020

A poetisa norte-americana Louise Glück ganhou o Prêmio Nobel de Literatura 2020.

Glück tem o reconhecimento pela “beleza austera” de seu trabalho, disse a Academia Sueca, que supervisiona o prestigioso prêmio.

O prêmio Nobel da Literatura é para quem “produziu no campo da literatura a obra com mais destaque em uma direção ideal”.

Contudo, a escolha do romancista austríaco Peter Handke no ano passado gerou muitas críticas .

Afinal, Handke foi um conhecido apoiador dos sérvios durante a guerra iugoslava dos anos 1990 e falou no funeral do ex-líder sérvio Slobodan Milosevic, acusado de genocídio e outros crimes de guerra.

Louise Glück, nascida em 1943 em Nova York, fez sua estreia em 1968 com Firstborn e foi rapidamente reconhecida como uma das poetisas mais importantes da literatura americana contemporânea.

Além disso, ela publicou doze coleções e alguns volumes de ensaios sobre poesia. “Suas obras tem a característica da preocupação com a clareza. A infância e a vida familiar, a estreita relação com os pais e os irmãos e irmãs, é um tema que permaneceu no centro dela”, declarou a Academia.

Atualmente, Louise Glück é professora de inglês na Yale University. De acordo com a Academia, a poetisa ficou “surpresa” quando recebeu o telefonema.

Edição especial do Nobel

Por conta do coronavírus, a cerimônia de premiação com os vencedores na edição 2020 não é aberta pela primeira vez desde 1944.

Assim, alguns críticos questionam se 2020 seria o ano das mulheres no prêmio Nobel. Com três ganhadores do Prêmio Nobel de Ciência e do Prêmio Nobel de Literatura, esta temporada está a caminho de quebrar o recorde de mulheres laureadas (cinco em 2009).

Contudo, ainda espera-se o resultado do Nobel da Paz na sexta-feira (09) e da economia na segunda (12). Assim, a lista de mulheres vencedoras dessa edição poderá aumentar.