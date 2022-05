O menu e o logotipo da empresa não podem ser usados no país

McDonald’s está deixando a Rússia após 32 anos no país

O McDonald’s anunciou na segunda-feira, 16 de maio, que está deixando a Rússia após 32 anos no país porque seus negócios lá “não são mais sustentáveis”.

A gigante de fast food abriu seu primeiro restaurante na Rússia em 1990, em Moscou . Para muitos russos, a abertura de um restaurante McDonald’s – sinônimo de capitalismo e cultura americana – simbolizava o colapso iminente da União Soviética.

Por que o McDonald’s saiu da Rússia?

Em nota, o McDonald’s explicou por que saiu da Rússia. “A crise humanitária causada pela guerra na Ucrânia e o ambiente operacional imprevisível precipitado levaram o McDonald’s a concluir que a propriedade contínua do negócio na Rússia não é mais sustentável, nem é consistente com os valores do McDonald’s.”.

O McDonald’s disse na segunda-feira que venderá seus negócios russos para um comprador local e “desarquivará” todos os seus restaurantes no país, o que significa que o nome, a marca, o menu e o logotipo da empresa não podem ser usados.

Hoje, a maioria dos restaurantes McDonald’s na Rússia são operados pela empresa, mas mais de 100 são de propriedade de franqueados, e alguns se recusaram a fechar . É uma história semelhante com outras cadeias de fast-food ocidentais, incluindo o Burger King , que disse que o operador de seus 800 restaurantes russos “se recusou” a fechá-los.

O CEO do McDonald’s, Chris Kempczinski, disse na segunda-feira: “Temos uma longa história de estabelecer raízes locais profundas onde quer que os arcos brilhem. Estamos excepcionalmente orgulhosos dos 62.000 funcionários que trabalham em nossos restaurantes, juntamente com as centenas de fornecedores russos que apoiam nossos negócios , e nossos franqueados locais. Sua dedicação e lealdade ao McDonald’s tornam o anúncio de hoje extremamente difícil.”

Ele acrescentou: “No entanto, temos um compromisso com nossa comunidade global e devemos permanecer firmes em nossos valores. E nosso compromisso com nossos valores significa que não podemos mais manter os arcos brilhando lá”.

O McDonald’s disse que espera registrar uma despesa não monetária entre US$ 1,2 bilhão e US$ 1,4 bilhão como resultado de sua saída da Rússia.

O primeiro McDonald’s abriu na URSS em janeiro de 1990

Mais de 30.000 pessoas esperaram na fila no frio por horas para serem os primeiros a comer na rede de fast-food americana. Muitos deles, informou o Wall Street Journal em 2007, nunca tinham provado hambúrgueres e batatas fritas antes.

Guerra na Ucrânia

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro e, em 8 de março, o McDonald’s anunciou que estava fechando temporariamente restaurantes e pausando as operações na Rússia.

A empresa disse na segunda-feira que iniciou o processo de venda de suas operações russas e estava “buscando a venda de todo o seu portfólio de restaurantes McDonald’s na Rússia para um comprador local”.

A empresa acrescentou que está “procurando garantir que os funcionários do McDonald’s Rússia continuem sendo pagos até o fechamento de qualquer transação” e que “os funcionários tenham um emprego futuro com qualquer comprador em potencial”.

Em uma mensagem aos franqueados russos, vista pelo The New York Times , Kempczinski disse que deixar o país era “uma questão complicada, sem precedentes e com consequências profundas”.

O McDonald’s disse em abril que havia perdido cerca de US$ 100 milhões em estoque desperdiçado depois de fechar seus restaurantes na Rússia e na Ucrânia.

A agência de notícias russa RIA Novosti informou anteriormente que vários restaurantes McDonald’s pertencentes a franqueados permaneceram abertos apesar da guerra na Ucrânia.

