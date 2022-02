Rússia e Ucrânia motivo do conflito: a crise explicada

Cerca de 130.000 soldados russos estão posicionados ao alcance das fronteiras da Ucrânia, mas qual o motivo do conflito entre Rússia e Ucrânia? O que acontecer a seguir pode comprometer toda a estrutura de segurança da Europa.

Por qual motivo a Rússia está ameaçando a Ucrânia?

A Rússia há muito resiste ao movimento da Ucrânia em direção às instituições europeias, tanto a Otan quanto a UE. Sua principal demanda agora é que o Ocidente garanta que a Ucrânia não se junte à Otan, uma aliança defensiva de 30 países.

A Ucrânia compartilha fronteiras com a UE e a Rússia, mas como uma ex-república soviética tem profundos laços sociais e culturais com a Rússia, e o russo é amplamente falado lá.

Quando os ucranianos depuseram seu presidente pró-Rússia no início de 2014, a Rússia anexou o sul da península da Crimeia e apoiou os separatistas que capturaram grandes áreas do leste da Ucrânia. Os rebeldes lutaram contra os militares ucranianos desde então em um conflito que já custou mais de 14.000 vidas.

O que a Rússia quer da Otan?

A Rússia falou de um “momento da verdade” ao reformular seu relacionamento com a Otan. “Para nós, é absolutamente obrigatório garantir que a Ucrânia nunca se torne membro da Otan”, disse o vice-chanceler Sergei Ryabkov.

O presidente Putin explicou que, se a Ucrânia se juntar à Otan, a aliança pode tentar recapturar a Crimeia.

Moscou acusa os países da Otan de “bombardear” a Ucrânia com armas e os EUA de alimentar tensões para conter o desenvolvimento da Rússia. Putin reclamou que a Rússia “não tem mais para onde recuar – eles acham que vamos ficar de braços cruzados?”

Na realidade, a Rússia quer que a Otan retorne às suas fronteiras anteriores a 1997.

Não exige mais expansão para o leste e o fim da atividade militar da Otan na Europa Oriental. Isso significaria a retirada de unidades de combate da Polônia e das repúblicas bálticas da Estônia, Letônia e Lituânia, e nenhum míssil implantado em países como Polônia e Romênia.

Aos olhos do presidente Putin, o Ocidente prometeu em 1990 que a Otan se expandiria “nem um centímetro para o leste”, mas o fez de qualquer maneira.

Isso foi antes do colapso da União Soviética, no entanto, então a promessa feita ao então presidente soviético Mikhail Gorbachev apenas se referia à Alemanha Oriental no contexto de uma Alemanha reunificada.

Gorbachev disse mais tarde que “o tema da expansão da Otan nunca foi discutido” na época.

O que a Rússia quer com a Ucrânia?

A Rússia apreendeu a Crimeia argumentando que tinha uma reivindicação histórica sobre ela. A Ucrânia fazia parte da União Soviética, que entrou em colapso em dezembro de 1991 e Putin disse que era a “desintegração da Rússia histórica”.

Uma pista para o pensamento do presidente Putin sobre a Ucrânia veio em um longo artigo no ano passado, quando ele chamou russos e ucranianos de “uma nação” . Ele rotulou os atuais líderes da Ucrânia como executando um “projeto anti-russo”.

A Rússia também ficou frustrada porque um acordo de paz de Minsk de 2015 para o leste da Ucrânia está longe de ser cumprido.

Ainda não há acordos para eleições monitoradas de forma independente nas regiões separatistas. A Rússia nega as acusações de que faz parte do conflito persistente.

A ação russa pode ser interrompida?

O presidente Putin falou várias vezes com Biden e o francês Emmanuel Macron disse que o líder russo prometeu a ele durante a maratona de conversas que ele “não seria a fonte de uma escalada”.

Ucrânia: Qual é o tamanho do reforço militar da Rússia?

A questão é até onde a Rússia irá.

A Casa Branca enfatizou que qualquer movimento através da fronteira constitui uma invasão renovada – mas aponta que a Rússia tem outras armas, incluindo ataques cibernéticos e táticas paramilitares. Quando 70 sites do governo ucraniano caíram em janeiro, a Rússia negou as acusações ucranianas de que estava por trás do ataque.

Até onde o Ocidente irá pela Ucrânia – Rússia e Ucrânia motivo do conflito

Os EUA e outros aliados da Otan deixaram claro que não têm planos de enviar tropas de combate para a própria Ucrânia, mas estão oferecendo apoio.

O Pentágono colocou 8.500 soldados prontos para o combate em alerta e está enviando 3.000 soldados extras para a Alemanha, Romênia e Polônia. Outros aliados da Otan aumentaram seu apoio no flanco leste da aliança.

Como seria um acordo?

Um possível acordo teria que cobrir tanto a guerra no leste da Ucrânia quanto a questão de segurança mais ampla. Um cessar-fogo instável está em vigor, mas as negociações envolvendo Rússia, Ucrânia, França e Alemanha sobre a retomada dos acordos de paz de Minsk de 2014 e 2015 até agora não conseguiram encontrar um avanço.

A Ucrânia está profundamente descontente com os termos dos acordos, que, segundo ela, entregaram muito à Rússia e aos separatistas. “Goste ou não, minha linda, você tem que aguentar”, foram as palavras do presidente Putin sobre o assunto ao líder da Ucrânia.

Uma indicação de onde o Ocidente pode estar olhando para um acordo de segurança mais amplo com a Rússia pode resultar de um documento vazado enviado a Moscou pelos EUA e pela Otan .

Nele, os EUA dizem que poderiam estar dispostos a iniciar negociações sobre a limitação de mísseis de curto e médio alcance, bem como oferecer negociações sobre um novo tratado Start sobre mísseis intercontinentais.

Washington também garantiria que não tinha mísseis de cruzeiro na Polônia ou na Romênia como parte de um “mecanismo de transparência”, com a Rússia fornecendo garantias em duas bases de mísseis russos.

O que é a OTAN e qual é o seu propósito?

A Organização do Tratado do Atlântico Norte ou Aliança Atlântica (OTAN) é uma organização política e militar internacional com o objetivo de garantir a liberdade e a segurança de seus membros por meios políticos e militares.

Ao longo dos últimos 25 anos, a OTAN desenvolveu acordos de associação com cerca de 40 países, que colaboraram com a Aliança num amplo espectro de actividades relacionadas com a segurança e defesa. Com estes países parceiros, a OTAN mantém o diálogo político e a cooperação prática e muitos deles contribuem para as operações da OTAN. Esses parceiros são da área euro-atlântica, do Mediterrâneo, de países da região do Golfo Pérsico e de outros parceiros em todo o mundo. Da mesma forma, a OTAN coopera com outros organismos internacionais (como a União Europeia, a OSCE e a ONU).

