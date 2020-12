Narcosubmarino é apreendido com 3 mil kg de cocaína na Espanha

Uma travessia um tanto quanto ousada. Um submarino cheio de drogas, apelidado de ‘narcosubmarino’ foi apreendido com mais de 3 mil kg de cocaína semi-submersível a 22 metros na região de Galícia, litoral da Espanha.

Na operação, pelo menos cinco países estiveram envolvidos na captura do primeiro ‘narcosubmarino’ do mundo: Espanha, Brasil, Portugal, Estados Unidos e Reino Unido.

Narcosubmarino

O narcosubmarino transportava 152 fardos e uma quantidade de droga com valor estimado em 100 milhões de euros, o equivalente a mais de R$ 600 milhões. O caso aconteceu em outubro do ano passado e foi repercutido durante o Fantástico deste domingo (13).

Segundo a polícia espanhola, o mar agitado ao chegar à costa da Espanha e os problemas do motor, além do fato de ninguém aparecer para recolher a mercadoria, fizeram com que eles afundassem a embarcação na praia de Hío (Pontevedra) e tentassem escapar.

Como foi a operação?

No narcosubmarino ‘afundado’ haviam três pessoas. Dois deles, de nacionalidade equatoriana, foram presos ainda na praia. O terceiro, espanhol, foi detido cinco dias depois em uma casa abandonada da região.

A operação de apreensão foi feita por uma força-tarefa que incluiu três órgãos espanhóis diferentes incluindo o porto de Aldan, na Espanha. “É a primeira vez que se detectou um submarino que transporta aproximadamente 3.000 quilos de cocaína”, afirmou o porta-voz da Guarda Nacional da Espanha.

Segundo informações, a costa noroeste da Espanha, acima de Portugal, é um local de passagem da cocaína originária da América Latina.

Acredita-se que submarinos como o que foi apreendido na costa espanhola, chamados de narcosubmarinos, são feitos em áreas remotas, especialmente nas matas, para evitar detenção. É mais difícil capturar imagens deles na água sem nenhum tipo de informação anterior.