Uma imagem da passagem da lua na frente do sol foi capturada pela Nasa.

O evento foi visto em 16 de outubro enquanto o Solar Dynamics Observatory (SDO) da Nasa observava o sol.

Essa travessia no espaço, que a Nasa chamou de trânsito lunar, durou cerca de 50 minutos. “No pico, a Lua cobria cerca de 44% do Sol”, afirmou a agência espacial.

A Nasa também disse que a Lua cobriu “dois dos sensores de orientação fina da espaçonave – fazendo com que sua visão do Sol tremesse levemente”. O SDO “recuperou sua visão estável logo após o término do trânsito”.

A espaçonave SDO “capturou essas imagens em um comprimento de onda de luz ultravioleta extrema. Este tipo de luz é invisível aos olhos humanos”, acrescentou a Nasa.

