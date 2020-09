Nasa traça plano para a primeira mulher na Lua em 2024

A Nasa delineou formalmente seu plano de US$ 28 bilhões para retornar à lua em 2024. Momento entrará para história com a primeira mulher a pisar na lua.

Em 2024 poderá ser o ano da primeira mulher na lua. A agência espacial dos EUA (Nasa) delineou formalmente seu plano de US$ 28 bilhões para retornar à lua.

Como parte de um programa chamado Artemis, a Nasa enviará um homem e uma mulher à superfície lunar no primeiro pouso com humanos desde 1972.

Mas o cronograma da agência depende do congresso liberar US$ 3,2 bilhões para a construção de um sistema de aterrissagem.

Os astronautas viajarão em uma cápsula semelhante à Apollo chamada Orion que terá seu lançamento em um poderoso foguete, o SLS.

De acordo com o administrador da Nasa, Jim Bridenstine, “Os US$ 28 bilhões representam os custos associados aos próximos quatro anos no programa Artemis para pousar na Lua. Financiamento SLS, financiamento Orion, sistema de pouso humano e de claro, os trajes espaciais. Dessa forma todas as coisas que fazem parte do programa Artemis estão incluídas”.

Mas ele explicou: “O pedido de orçamento que temos perante a Câmara e o Senado agora inclui US$ 3,2 bilhões para 2021 para o sistema de pouso humano. É extremamente importante recebermos esse valor”.

Primeira mulher na lua em 2024

Em julho de 2019, Bridenstine disse que a primeira mulher astronauta a andar na lua em 2024 seria alguém “que foi provado, alguém que voou, e que já esteve na Estação Espacial Internacional”. Ele também disse que seria alguém que já faz parte do corpo de astronautas.

Até aquele momento havia 12 astronautas ativas. Desde então, elas se juntaram a cinco outras astronautas da Nasa que se formaram em um treinamento no início deste ano.

Contudo, ainda não está claro se elas podem cumprir os critérios a tempo de embarcar na primeira missão de pouso em 2024.

Questionado sobre o cronograma para escolher os membros da tripulação de Artemis, o chefe da Nasa disse que esperava escolher uma equipe pelo menos dois anos antes da primeira missão.

No entanto, ele disse: “Acho que é importante começarmos a identificar a equipe Artemis mais cedo. Pois, acredito que isso servirá como uma fonte de inspiração”.