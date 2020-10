Os três cientistas que descobriram o vírus da hepatite C ganham o Prêmio Nobel de Medicina de 2020.

Os vencedores são o cientista britânico Michael Houghton e os pesquisadores norte-americanos Harvey Alter e Charles Rice.

De acordo com o comitê do Prêmio Nobel, as suas descobertas “salvaram milhões de vidas”.

O vírus é uma causa comum de câncer de fígado e uma das principais razões pelas quais as pessoas precisam de um transplante de fígado.

Na década de 1960, havia uma grande preocupação de que as pessoas que recebiam sangue doado contraíram hepatite crônica (inflamação do fígado) de uma doença desconhecida e misteriosa.

Portanto, uma transfusão de sangue na época era como uma “roleta russa”, disse o comitê do Prêmio Nobel.

Testes de sangue altamente sensíveis mostram que esses casos já foram eliminados em muitas partes do mundo, e medicamentos antivirais eficazes também foram desenvolvidos.

“Pela primeira vez na história, a doença agora pode receber uma cura. Isso aumenta as esperanças de erradicar o vírus da Hepatite C do mundo”, disse o comitê do prêmio.

No entanto, 70 milhões de pessoas vivem atualmente com o vírus, que ainda mata cerca de 400.000 por ano.

Nobel de Medicina de 2020

No final da década de 1970, Harvey Alter identificou o fato de que uma misteriosa contaminação por hepatite ocorreu durante as transfusões, que não era nem hepatite A nem hepatite B, explica o júri.

Então, em 1989, Michael Houghton e sua equipe receberam os créditos pela descoberta da sequência genética do vírus.

Quanto a Charles Rice, ele dissecou por muitos anos a forma como o vírus se reproduzia. Dessa forma, este trabalho levou ao surgimento de um novo tratamento revolucionário na virada da década de 2010.

Assim, seu trabalho “é uma conquista histórica em nosso luta contínua contra as infecções virais”, observou Gunilla Karlsson Hedestam, membro da Assembleia do Nobel, que concedeu o prêmio.