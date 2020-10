Outubro Rosa alerta para câncer de mama; entenda a campanha

Câncer de mama é um dos principai cânceres com maior incidência no mundo. O outubro rosa surgiu nos anos 90, nos Estados Unidos, e marcou o período com a cor. Saiba mais:

O décimo mês de 2020 chegou, e marca um evento conhecido como Outubro Rosa. A data aparece na lembrança de todo brasileiro, identificada pela fita cor de rosa. Isto é, ela aponta para uma campanha que acontece em diferentes lugares no globo e tem como fim a conscientização e prevenção do câncer de mama. Similarmente, a data também é seguida de vários outros meses coloridos, que ganharam popularidade após o outubro rosa.

O câncer de mama é um dos três tipos de câncer com maior incidência no mundo, tem em média 2 milhões de casos diagnosticados no mundo por ano. Por certo, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o Brasil possui cerca de 60 mil novos casos por ano e aproximadamente 12 mil mulheres morrem em decorrência da doença. O instituto passou a participar da data em 2010 com ações pelo país.

O que é o outubro rosa?

Trata-se da campanha que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, além de proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento, reduzindo a mortalidade da doença. Ela é popularmente representada pelo laço rosa, símbolo internacional da luta.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Algumas ações se tornaram comuns para a conscientizaçãod a população, como iluminação de prédios, monumentos e pontos turísticos, palestras e debates, e atividades como corridas, jogos e desfiles.

Onde nasceu o outubro rosa?

O outubro rosa teve seu início em Nova York, em 1990, com o evento da primeira edição da Corrida da Cura, maratona em prol do tratamento do câncer de mama. Nele, então, a Fundação Susan G. Komen for the Cure distribuiu aos participantes o lacinho de fita cor de rosa. Assim, o Congresso Americano oficializou o mês de outubro como mês oficial de prevenção do câncer de mama.

A Fundação é a maior organização de câncer de mama do mundo, financiando pesquisas e programas de triagem, educação, tratamento e apoio psicossocial a milhares de pessoas em mais de 30 países em todo o mundo.

Já em 1997 a data nasceu oficialmente, com a reunião de diferentes entidades nos Estados Unidos para conscientizar sobre o diagnóstico precoce. Conforme ganhava popularidade, outros eventos além da maratona surgiam.

Outubro Rosa no Brasil

A história sua no Brasil é cercado de diversas curiosidades, até porque o país aderiu ao evento de braços abertos.

Em 2002, o Obelisco do Ibirapuera, em São Paulo, foi iluminado de rosa, marcando a primeira ação efetiva da data no país. Um grupo de mulheres simpatizantes da causa tomou a iniciativa, conseguindo aprovar o projeto com o apoio de uma marca de cosméticos europeia.

Já em 2008, o Instituto Neo Mama de Prevenção e Combate ao Câncer de Mama fez uma alusão ao outubro rosa. Entretanto, isso acontece em maio. Igualmente, a ONG AMUCC (Amor e União Contra o Câncer), de Florianópolis, começou a fazer ações na cidade e incentivou levar a todo o estado de Santa Catarina. O projeto levou como nome Movimento Outubro Rosa, e realiza atividades de capacitação de agentes comunitários de saúde com o fim de divukgar a campanha, realiza palestras e muito mais.

Em Santos, litoral paulista, a Fortaleza da Barra foi iluminada de rosa em homenagem ao Dia das Mães e incentivar a participação no mutirão de mamografia promovido pelo Governo do Estado de São Paulo. Dessa maneira, a iniciativa chamou a atenção dos principais jornais do país e da ONG Susan G. Komen for the Cure, que apresentou imagens no seminário “Course for the Cure”.

Monumentos no Brasil

A iluminação rosa já foi registrada em diferentes lugares do mundo, e não foi diferente no Brasil. Aliás, esse ato foi o que deixou a marca registrada do outubro rosa no Brasil, com a iluminação do Cristo Redentor. Confira imagens de monumentos e lugares marcados com a iluminação:

Câncer de mama

Em resumo, o câncer de mama é um tumor maligno, que é formado pelo crescimento de célular de maneira desordenada e o desenvolvimento de um ou mais nódulos na mama. Portanto, quanto antes detectar a doença, maiores são as chances de cura. Os principais sintomas são:

nódulos nas mamas ou nas axilas;

inchaço de toda ou parte de uma mama, mesmo que não se sinta um nódulo;

edema (inchaço) da pele;

etitema (vermelhidão);

inversão do mamilo;

assimetria das mamas;

espessamento ou retração da pele ou do mamilo;

secreção pelos mamilos;

inchaço do braço;

dor na mama ou mamilo.

Mamografia x Autoexame

Entretanto, diferente do que muitas pessoas pensam, o autoexame não é suficiente e não substitui a mamografia. Esta, então, é fundamental para a fase pré-clínica, muito antes do câncer se tornar perceptível ao toque, pela identificação de sinais de suspeição.

O diagnóstico é por meio de exames como ultrassonografia, mamografia e biópsia. O autoexame ainda pode ser útil para auxiliar na detectação de alguma alteração, mas não substitui os exames anteriores. Segundo recomendações médicas, toda mulher na idade de 20 a 40 deve procurar um médico especialista a cada dois anos para o exame, e mulheres com mais de 40, a cada ano. Já o tratamento pode ser feito por radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia e procedimentos cirúrgicos.