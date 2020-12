Noruega tem melhor IDH; veja os países mais e menos desenvolvidos

O Relatório de Desenvolvimento Humano, do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD), foi divulgado nesta terça-feira (15). Os três países que lideram o ranking de Desenvolvimento Humano (IDH) são europeus: em primeiro lugar a Noruega, com Irlanda e Suíça empatadas em segundo. O último lugar ficou com o país africano, Níger.

IDH 2019

As primeiras posições são ocupadas por países europeus. Confira o ranking completo aqui.

Noruega (1) – 0,954

Suíça (2) – 0,946

Irlanda (3) – 0,942

Alemanha (4) – 0,939

Hong Kong (território semiautônomo da China) (5) – 0,939

Austrália (6) – 0,938

Islândia (7) – 0,938

Suécia (8) – 0,937

Singapura (9) – 0,935

Holanda (10) – 0,933

Já os três índices mais baixos foram obtidos por países africanos: Chade, República Centro-Africana e Níger, com o índice de 0,377.

Brasil perde posições

Em comparação com o ano anterior, o Brasil caiu cinco posições no ranking. Em 2018, o país estava na posição 79, no último ano caiu para o número de 84.

Contudo, o índice subiu de 0,762 para 0,765, o que mantem o Brasil dentro do grupo de países com o IDH alto.

Se compararmos o IDH brasileiro com o de outros países da américa do Sul, a média é menor do que a de Chile, Argentina, Uruguai, Peru e Colômbia.

Já em comparação com outros Brics, grupo de países emergentes do qual faz parte, o Brasil perde para a Rússia, mas aparece à frente de China, África do Sul e Índia.

Como os dados são relativos ao ano de 2019, que se passou, a pandemia do coronavírus não foi levado em consideração. A ONU estima que em 2020, por causa da pandemia, todo o mundo terá uma diminuição do IDH.

O que é IDH?

O índice de desenvolvimento humano serve para ter uma base da qualidade de vida de determinados lugares. No cálculo são computados três indicadores diferentes dos países:

A expectativa de vida;

A renda média per capita (divide-se o Produto Interno Bruto pela população);

Quantos anos as pessoas no país estudaram

O índice do IDH varia entre 0 e 1, sendo 1 o mais alto possível e 0 o menor.