Nova York: donos de imóveis oferecem aluguel grátis até 2021

Proprietários de imóveis em Manhattan, região mais cara da cidade de Nova York, procuram uma nova forma de atrair inquilinos. Um anúncio, por exemplo, agora diz: “Não pague aluguel até o 2021”. Outra imobiliaria diz que é possível “viver por três” em uma de suas unidades.

De acordo com a Bloomberg, tudo isso é reflexo de um êxodo urbano que ocorreu recentemente na cidade, agravado pela pandemia do novo coranavírus, e agora donos de imóveis não relutam mais em fazer generosas ofertas para chamar a atenção do público.

Em parte, isso se deve ao fato de que muitos seguem trabalhando de casa, diversos restaurantes estão fechados, além de aulas estarem sendo realizadas online. Em outras palavras: muitos não enxergam mais vantagens em permanecer na região com um dos metros quadrados mais caros do mundo.

Nos prédios da imobiliária Stonehenge, por exemplo, a taxa de ocupação era de 99% antes do lockdown imposto na cidade. Agora, ela é de 85%. Com a reabetura da cidade, a empresa tenta chamar o público de volta, com ofertas como a de ficar três meses sem pagar aluguel.

“Eu estou nesse negócio há 30 anos e nunca vi o mercado assim”, disse Ofer Yardeni, CEO da empresa, à agência.

Nova York na pandemia

Nova York foi uma das cidades norte-americanas mais afetadas pela pandemia do novo coronavírus e teve que passar por um processo de lockdown rigoroso. A cidade foi considerada o epicentro da doença nos Estados Unidos e só começou a ser reaberta recentemente.

O governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, onde a cidade é localizada, foi elogiado por seu desempenho no controle da doença no estado.