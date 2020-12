Itália busca engenheiro para construir novo piso do Coliseu

Já imaginou ser o engenheiro responsável por construir o novo piso do Coliseu?

O governo da Itália está buscando ofertas de engenheiros para reconstruir o novo piso do Coliseu em Roma e devolvê-lo à sua antiga glória.

O projeto terá um orçamento total de 18,5 milhões de euros, e as obras devem começar no próximo ano.

O piso retrátil deve apresentar alçapões e elevadores ocultos.

De acordo com disse o ministro da Cultura, Dario Franceschini, “a reconstrução é uma grande ideia que deu a volta ao mundo”.

Assim, essa “será uma grande intervenção tecnológica que oferecerá aos visitantes a oportunidade não só de ver as salas subterrâneas, mas também de apreciar a beleza do Coliseu estando no centro da arena”, acrescentou.

Novo piso do Coliseu

O Ministério da Cultura disse que o piso redesenhado e quaisquer alçapões ou componentes mecânicos devem ser capazes de fechar rapidamente para proteger os espaços subterrâneos da chuva.

Um novo piso “permitiria ao público compreender totalmente o uso e a função deste ícone do mundo antigo”, acrescentou o comunicado.

O Coliseu ficou sem piso por mais de um milênio depois que a arena, que já hospedou batalhas brutais entre gladiadores, caiu em ruínas após a queda do Império Romano no século V dc.

De acordo com o Ministério, eventos culturais, como concertos e teatros, podem potencialmente ser realizados no Coliseu assim que o piso for instalado.

O Coliseu

Construído há 2.000 anos, o Coliseu era o maior anfiteatro construído no Império Romano e hospedava lutas de gladiadores. Bem como outros entretenimentos públicos.

Além disso, ele continua a ser um dos marcos mais famosos da Itália, e cerca de 7,6 milhões de pessoas visitaram o local em 2019.

As propostas para reconstruir o piso do Coliseu devem ter sua apresentação feita até 1 de fevereiro, e o projeto está previsto para ter sua conclusão até 2023.

De acordo com Alfonsina Russo, diretora do Coliseu, eles estão aceitando propostas de engenheiros do mundo todo.