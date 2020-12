Sonha em morar fora? Vila na Itália tem casas à venda por 1 euro

Tem o sonho de morar na Europa? Pois saiba que há casas à venda por 1 euro, que equivale a R$ 6? Parece mentira, mas não é. A cidade italiana de Castropignano, na região de Molise, começou a vender imóveis por esse preço numa tentativa de atrair novos moradores e, assim, aumentar a população.

Como são as casas à venda por 1 euro?

Hoje, existem apenas 900 moradores no local, sendo que 60% deles têm mais de 70 anos. Na década de 1930, eram 2,5 mil e, após a Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945), as famílias emigraram em busca de um futuro melhor. A partir dos anos 1960, os jovens também se deslocaram para cidades maiores para estudar e conseguir emprego.

A proposta inclui cerca de 100 residências mal preservadas na vila, localizada a 225 km a sudeste de Roma. E é diferente da de outras cidades da Itália, que vendem pelo lance mais alto. O prefeito Nicola Scapillati pretende analisar os casos para encontrar as pessoas certas para cada imóvel.

“Estou seguindo dois caminhos paralelos, entrando em contato com possíveis compradores e antigos proprietários ao mesmo tempo, passo a passo, para fazer a demanda atender à oferta. Não quero que minha cidade seja invadida por gente que está só atrás de casa ou se transforme no mais novo centro de especulação imobiliária.”

Os interessados devem enviar um e-mail diretamente a ele, com um plano detalhado de reforma e o que gostariam de fazer com a propriedade, ou seja, torná-la uma casa, uma pousada, um negócio ou uma loja de artesanato. “Os candidatos também devem listar quaisquer necessidades que possam ter, como acesso para cadeirantes. A vila é bem pequena e os carros não conseguem passar pelas ruelas estreitas e pelos degraus.”

Mas é claro que há algumas condições para as casas à venda por 1 euro. São antigas, em ruínas, e deve-se reformá-las em até três anos a partir do momento da compra. Também há o pagamento caução no valor de 2 mil euros (cerca de R$ 12 mil), que será devolvido quando as obras forem concluídas.