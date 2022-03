O que é o dia de São Patrício e a importância da cor verde

Comemorado em 17 de março, o dia de São Patrício, ou Saint Patrick’s Day, é um dos principais feriados da Irlanda, mas que também é celebrado em diferentes lugares do mundo. A data homenageia o aniversário de morte de São Patrício, um dos santos padroeiros do país. Entenda mais sobre o que é o dia de Saint Patrick.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as últimas notícias do mundo

O que é o dia de São Patrício – Saint Patrick’s Day

O Dia de São Patrício – comemorado todo dia 17 de março – é repleto de desfiles, amuletos de boa sorte e todas as coisas verdes. O evento começou como um feriado religioso, mas com o tempo tornou-se uma celebração da cultura irlandesa.

O Saint Patrick’s Day comemora o aniversário de morte de São Patrício, um dos santos padroeiros da Irlanda. Apesar de inicialmente ser apenas um feriado nacional, hoje essa data já é celebrada em diferentes países, principalmente em localidades com um número considerável de imigrantes e descendentes irlandeses.

Os irlandeses reservam este dia como um feriado religioso há mais de 1.000 anos. No Dia de São Patrício, que cai durante a época cristã da Quaresma, as famílias irlandesas tradicionalmente frequentavam a igreja pela manhã e celebravam à tarde. As proibições quaresmais contra o consumo de carne foram dispensadas e as pessoas dançavam, bebiam e festejavam – com a tradicional refeição de bacon irlandês e repolho.

Hoje, pessoas de todas as origens comemoram o Dia de São Patrício, especialmente nos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Embora a América do Norte seja o lar das maiores produções, o Dia de São Patrício é comemorado em todo o mundo em locais distantes da Irlanda, incluindo Japão, Cingapura e Rússia.

Origem do Saint Patrick’s Day

Embora seja padroeiro da Irlanda, São Patrício nasceu na Grã-Bretanha, na época em que ela vivia sob domínio dos romanos, por volta do ano 385 d.C., e seu verdadeiro nome era Maewyn Succat. Aos 16 anos, ele foi capturado por piratas irlandeses e levado ao país como escravo, onde permaneceu 6 anos em cativeiro, até que escapou e retornou à sua nação de origem. A partir disso, entrou para um mosteiro e adotou o nome de Patrício.

Anos depois, voltou à Irlanda para trabalhar como missionário, tornando-se um dos responsáveis por converter a população do país ao cristianismo. Também ficou famoso popularmente pela lenda de que ele teria expulsado todas as cobras do país. Outra história contada afirma que um de seus métodos de evangelização incluía o uso de um trevo de três folhas para explicar a doutrina da Santíssima Trindade (Pai, Filho e Espírito Santo) aos irlandeses. Após quase 30 anos em sua missão, Patrício veio a falecer, no dia 17 de março de 461.

Tradições do feriado do dia de São Patrício

Inicialmente, o dia de Saint Patrick era essencialmente de cunho religioso, logo, bares, pubs e outros comércios deviam permanecer fechados. A partir de 1970, ele se tornou feriado nacional e a cerveja passou a ser vendida como forma de comemoração nos pubs irlandeses.

Vestir roupas na cor verde é outra tradição da data, já que ela se relaciona com o trevo de três folhas, a bandeira da Irlanda e também o apelido do país, que é Ilha Esmeralda. Alguns bares até servem cerveja na cor verde nesse dia. Em diversas cidades ao redor do mundo, o feriado também é marcado por desfiles que celebram a cultura irlandesa, o maior deles ocorrendo na cidade de Nova York, nos Estados Unidos.

Outro elemento típico do folclore irlandês são os leprechauns, e muitas pessoas aproveitam o Saint Patrick’s Day para se vestir como eles, usando grandes chapéus verdes e barbas alaranjadas. A lenda diz que se você capturar um desses duendes pode fazer três pedidos.

A lenda diz também que os duendes são, na verdade, uma das razões pelas quais você deveria usar verde no Dia de São Patrício – ou corre o risco de ser beliscado! A tradição está ligada ao folclore que diz que usar verde torna você invisível para os duendes, que gostam de beliscar qualquer um que possam ver. Algumas pessoas também pensam que ostentar a cor trará boa sorte, e outros a usam para homenagear sua ascendência irlandesa. Não é à toa que as decorações verdes podem ser vistas por toda parte – o Chicago River, em Illinois , é tingido de verde todos os anos para celebrar o feriado.

Veja também

quando será o próximo feriado nacional em 2022