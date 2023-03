Tem feriado em março de 2023? Programa-se para o calendário

No total, existem nove feriados nacionais no Brasil. - Foto: Freepik/Reprodução

Saber se há feriado de março é a chance de programar aquela viagem em caso de folga ou conferir a programação de diversas celebrações especiais. No entanto, no mês 3, diferentemente da maioria dos meses, não existem feriados nacionais para os trabalhadores programarem uma folga.

Apesar disso, existem várias datas comemorativas que os empresários e trabalhadores podem se preparar para aumentar as vendas, realizar eventos, campanhas ou até pensar em estratégias para ampliar as discussões, como o Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março.

A data, embora não seja feriado nacional, é um homem de inúmeras celebrações e homenagens, não só no Brasil, como no mundo todo. É um dia onde muitas mulheres e outras pessoas saem às ruas ou participam de campanhas para defender diversas pautas como a paridade de gênero e diminuição da violência.

Quais as datas comemorativas de março?

01/03 – Dia do Turismo Ecológico;

01/03 – Aniversário do Rio de Janeiro;

03/03 – Dia Mundial da Vida Selvagem;

04/03 – Dia Mundial da Obesidade;

05/03 – Dia Nacional da Música Clássica;

08/03 - Dia Internacional da Mulher

07/03 – Dia Nacional da Advocacia Pública;

09/03 – Dia Mundial do Rim;

10/03 – Dia de Combate ao Sedentarismo;

14/03 – Dia Nacional dos Animais;

15/03 - Dia da Escola

17/03 – Dia Mundial do Sono;

20/03 – Dia Mundial da Saúde Bucal;

20/03 - Início do Outono

21/03 – Dia Internacional contra a Discriminação Racial;

21/03 – Dia Internacional da Síndrome de Down;

22/03 - Dia Mundial da Água;

25/03 – Dia da Constituição;

26/03 – Dia do Mercosul;

27/03 – Dia Mundial do Teatro;

28/03 – Dia do Revisor;

30/03 – Dia do Transtorno Bipolar;

31/03 – Dia da Saúde e Nutrição;

Oração para os 40 dias da quaresma em 2023

Quando tem feriado em São Paulo em 2o23?

Depois do feriado do dia 25 de janeiro, em que se comemora o aniversário de São Paulo (SP), a cidade tem em 2023 outros 10 feriados ao longo do ano, contando com feriados nacionais, municipais e estaduais.

07/04 - Paixão de Cristo

21/04 - Tiradentes

1º de maio - Dia Mundial do Trabalho

08/06 - Corpus Christi

09/07 - Data Magna do Estado de São Paulo

07/09 - Independência do Brasil

12/10 - Nossa Senhora Aparecida - Padroeira do Brasil

02/11 - Finados

15/11 - Proclamação da República

20/11 - Dia da Consciência Negra

25/12 - Natal

Quais os feriados até dezembro de 2023?

Ao todo, são 8 feriados nacionais no Brasil, de março até dezembro de 2023. E nenhum deles cai no fim de semana, sábado ou domingo. Dois serão em segundas-feiras (Dia do Trabalho e Natal) e dois serão em sextas-feiras (Paixão de Cristo e Tiradentes). Um será numa quarta-feira (Proclamação da República) e três em quintas-feiras (Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e Finados).

21/04 (sexta-feira) - Dia de Tiradentes

1º de maio (segunda-feira) - Dia Mundial do Trabalho

08/06 (quinta-feira) - Corpus Christi

07/09 (quinta-feira) - Independência do Brasil

12/10 (quinta-feira) - Nossa Senhora Aparecida - Padroeira do Brasil

02/11 (quinta-feira) - Dia de Finados

15/11 (quarta-feira) - Proclamação da República

25/12 (segunda-feira) - Natal