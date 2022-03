Gasolina mais barata do mundo está na América do Sul

10 países com a gasolina mais barata do mundo em 2022

10 países com a gasolina mais barata do mundo em 2022

O reajuste no preço dos combustíveis, determinado pela Petrobras na semana passada, impactou na vida de diversas famílias brasileiras. Ao redor do mundo, várias nações também têm sofrido com a alta do petróleo, consequência do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. No entanto, algumas ainda conseguem assegurar um preço baixo na gasolina aos seus habitantes. Confira abaixo quais são os 10 países com a gasolina mais barata do mundo.

Segundo levantamento realizado pelo GlobalPetrolPrices, o preço médio da gasolina por litro pelo mundo atualmente é de US$1,32. Os países mais ricos têm preços mais altos e os mais pobres e os exportadores de petróleo acabam tendo preços consideravelmente mais baixos, com algumas exceções. Essa diferença deve-se a vários tipos de impostos e subsídios aplicados no combustível.

Leia também: 10 países com a gasolina mais cara do mundo além do Brasil

Países com a gasolina mais barata do mundo

Considerando os valores apurados pelo GlobalPetrolPrices, que monitora 170 países diferentes, até o dia 14 de março de 2022, estes são os 10 países com a gasolina mais barata do mundo:

Venezuela (US$ 0,025/R$ 0,128)

A Venezuela, embora em geral uma nação bastante empobrecida, é rica em reservas de petróleo e combustíveis fósseis. Tecnicamente, o preço do galão nas bombas venezuelanas é de US$ 0,25.

Líbia (US$ 0,032/R$ 0,166)

A Líbia, país do norte da África, rico em petróleo, fica em segundo lugar quando se trata de gasolina barata. Atualmente, um galão de combustível custa apenas US $ 0,32.

Irã (US$ 0,051/R$ 0,263)

Outro país rico em petróleo – claramente, há uma tendência. Logicamente, os países com mais reservas de petróleo pagam menos. Os iranianos, com enormes reservas de petróleo, cobram US$ 0,51 por galão.

Síria (US$ 0,316/R$ 1,617)

A Síria vive uma violenta guerra civil há mais de uma década. Apesar disso e de seu impacto na produção de petróleo, o país ocupa o 4º lugar globalmente com um preço de US$ 0,31 por galão.

Argélia (US$ 0,322/R$ 1,649)

A Argélia ocupa o quinto lugar em gasolina barata, embora seus moradores paguem mais de dez vezes mais que seu vizinho a oeste, a Líbia. Um galão de gasolina na Argélia custa US$ 1,22.

Angola (US$ 0,340/R$ 1,744)

Outra nação africana, a Angola chega em 6º lugar, com um galão de combustível custando US$0,34

Kuwait (US$ 0,345/R$ 1,768)

Um país rico em petróleo cujo PIB é impulsionado por suas exportações de combustíveis.

Cazaquistão (US$ 0,393/R$ 2,015)

O combustível mais barato do Cazaquistão nº 9 a US$ 0,393 por galão. Muito agradável!

Nigéria (US$ 0,400/R$ 2,050)

Nas bombas nigerianas, você paga US$ 0,40 por galão. Ainda assim, apesar do preço baixo, com a renda média baixa na Nigéria, é considerado bastante caro para abastecer.

Turcomenistão (US$ 0,428/R$ 2,193)

A posição do Turcomenistão no ranking é garantida, principalmente, pelo fato de todos possuírem consideráveis reservas de petróleo. Dessa forma, conseguem assegurar a venda de gasolina a preços baixos para a sua população, graças a subsídios estatais. No entanto, com a alta do combustível ao redor do mundo, esse apoio pode sair ainda mais caro aos respectivos governos.

Preço da gasolina no Brasil

Dos 170 países presentes no ranking, o Brasil encontra-se na 90ª posição das gasolinas mais baratas do mundo, e na 81ª entre as mais caras. No entanto, os dados levantados pela plataforma não consideram a paridade de poder de compra, deixando de refletir o custo de vida em cada país.

Ainda no caso do Brasil, os impostos representam 37% do preço final da gasolina, quase o mesmo equivalente do preço cobrado pela Petrobras nas refinarias, que é 36%, segundo informações fornecidas pela própria estatal. Ao todo, o valor cobrado na bomba é composto pelo valor do ICMS, de distribuição e revenda, custo do etanol anidro, CIDE e PIS/Pasep e COFINS, e da realização da Petrobras. Diante disso, o preço final ainda costuma ter alterações para cada estado.