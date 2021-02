Papa dá à Cúria Romana livro para meditação durante a quaresma

Este ano, as comemorações da quaresma terão que ser diferentes, mesmo no Vaticano. Por conta das restrições impostas pela pandemia da COVID-19, os exercícios espirituais tiveram de ser suspensos. Então, o Papa Francisco deu aos superiores da Cúria Romana o livro “Abbi a cuore il Signore” (“Tenha o Senhor em seu coração”) para que eles possam ser guiados em seus dias de retiro durante a quaresma. A obra, em questão, foi escrita por um monge cisterciense anônimo.

Quaresma 2021

Desde 2014, o Papa Francisco realiza exercícios espirituais dentro da “Casa do Divino Mestre”, localizada na cidade de Ariccia, a 45 km de Roma, juntamente com os superiores da Cúria Romana. O retiro da quaresma está agendado entre os dias 21 e 26 de fevereiro. Contudo, este ano, o Papa já alegou que “A situação atual que impede a reunião de pessoas”, por isso, não iriam comparecer ao local para se reunir. Ele pede, no entanto, que as pessoas façam seus exercícios espirituais individualmente e se mantenham em reflexão e oração durante os cinco dias do retiro.

A Sala de Imprensa da Santa Sé informou que o Papa também ficará em oração e reflexão nos desde domingo até dia 26 deste mês. Durante essa semana todos os compromissos da autoridade estão suspensos.

Para contribuir com os fiéis da Cúria, o Papa deu de presente o livro “Abbi a cuore il Signore”, junto com uma carta explicando o motivo de não se reunir, mas afirmando que estará fazendo seus exercícios também. “Uno-me a todos fazendo meus Exercícios em casa. Para expressar esta união, pensei em enviar a cada um de vocês este livro: Tenha o Senhor no coração. (…) Tenho certeza de que isso nos ajudará em nossa vida espiritual”, afirma o Papa.

Livro que o Papa deu

O livro “Abbi a cuore il Signore” ” (“Tenha o Senhor em seu coração”) é um manuscrito do século XVII. O autor, embora anônimo, era conhecido como “Mestre de São Bartolo”. A edição em italiano foi feito pela editora São Paulo e a introdução foi escrita por Dom Daniele Libanori, Bispo Auxiliar de Roma.

A obra conta com uma série de mensagens espirituais para auxiliar os fiéis a meditar e refletir.