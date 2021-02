Quaresma: entenda porque o período é importante para os católicos

A quarta-feira de cinzas marca o fim do carnaval e também significa o início da quaresma para os católicos. O período dura 40 dias e se estende até a pascoa. Religiosos costumam fazer promessas e se abster de prazeres carnais, como sexo, além de pagar penitencias e fazer orações intensas, durante a quaresma.

Em 2021, a quaresma começa no dia 17 de fevereiro e vai até o dia 3 de abril.

Qual o significado da quaresma?

A quaresma foi instituída pela Igreja Católica, sendo um período de 40 dias em que os fieis devem fazer sacrifícios para reforçar a fé. Esse tempo de penitencias foi instituído oficialmente pela Igreja no século IV, contudo, já era um hábito dos cristãos jejuar e pagar penitencias antes da pascoa. Segundo a Canção Nova, a quaresma é um tempo para que os fiéis se preparem para viver o período da pascoa, no qual Jesus morre e ressuscita.

O período dura 40 dias, por este ser um número recorrente na Bíblia, foi o tempo de duração do diluvio, o período em que Moisés ficou no Monte Sinai e também o número de tentações de Jesus.

Origem do período?

Após a morte e ressurreição de Jesus, os cristãos começaram a fazer jejum e sacrifícios antes da data. Mas no século IV, por volta do ano de 350, a Igreja Católica instituiu que esse período deveria ser de 40 dias, por conta dos marcos da Bíblia. Desde então, os fiéis ficam esse período fazendo abstenções de prazeres. Além disso, nos dias atuais, o marco inicial para a quaresma é o fim do carnaval, considera uma comemoração pagã, também conhecida como festa da carne.

- PUBLICIDADE. -

Quais são os dias-chave durante a quaresma?

Quarta-feira de cinzas é o primeiro dia da Quaresma. Você deve ter notado pessoas com uma cruz preta manchada na testa. Essas são as cinzas do culto da quarta-feira de cinzas. As cinzas simbolizam nossa dor pelas coisas que fizemos de errado e a divisão resultante de pessoas imperfeitas de um Deus perfeito.

Quinta-feira santa é o dia anterior à sexta-feira santa. Ele comemora a noite antes da morte de Jesus, quando Ele compartilhou a refeição da Páscoa com Seus amigos e seguidores mais próximos.

Sexta-feira Santa é o dia em que os cristãos se lembram da morte de Jesus. O “Bem” reflete como a morte de Jesus foi um sacrifício em nosso favor para que possamos receber o perdão de Deus por nossos erros ou pecados.

O Domingo de Páscoa é a celebração alegre de Jesus ressuscitando dos mortos para nos dar a oportunidade da vida eterna. Enquanto as pessoas ainda morrem, Jesus abriu o caminho para que as pessoas tenham um relacionamento com Deus nesta vida e passem a eternidade com Ele no céu.

O que se faz na quaresma?

O período da quaresma é marcado por jejuns, muitas pessoas ficam sem comer carne durante os 40 dias. Outros também se abstêm de usar muito o celular ou fazer sexo. A ideia é que os fiéis coloquem Deus no centro de suas vidas e reforcem sua fé se abstendo de prazeres do mundo, para mostrar que eles não são dominantes na vida do cristão. Durante a Quaresma a Igreja veste seus ministros com vestimentas de cor roxa, que simboliza tristeza e dor.

O que não pode fazer na quaresma?

- PUBLICIDADE -

Segundo a tradição católica, pessoas de 14 anos, em bom estado de saúde, devem jejuar durante a quaresma e não podem comer carne, pois este era um alimento de luxo na antiguidade. O jejum deve ser feito obrigatoriamente na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Fazer jejum significa fazer apenas uma refeição completa nesse dia. Podem tomar-se mais duas pequenas refeições. Mas a tradição hoje é mais flexível, as igrejas costumam recomendar que fiéis entre 18 e 59 anos façam o jejum de carne vermelha uma vez por semana, nas sextas-feiras.

Por isso, não existe uma regra determinante do que se pode ou não fazer na quaresma. A ideia, hoje em dia, é se abster dos prazeres que não são necessários para o crescimento espiritual. Então, cada fiel pode decidir do que vai abdicar durante esse período. Há quem fique sem carne, sem doce ou refrigerante. Outros fazem votos de silêncio, passam menos tempo nas redes sociais ou até mesmo abstêm de ter relações sexuais.

Além disso, os fiéis são orientados a rezar mais e serem mais misericordiosos e caridosos durante esse tempo para ficarem mais próximos de Deus.

O que fazer para jejuar?

Quando se faz jejum, a pessoa deve ter apenas uma refeição completa no dia e pode ter mais duas pequenas ao longo do dia. Segundo a Igreja Católica, o jejum é obrigatório na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Nesses dois dias, o jejum se refere à alimentação. Além disso, durante o restante do tempo quaresmal, os fiéis devem fazer abstenções outras coisas menores, como cigarros ou jogos também.