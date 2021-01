Papa Francisco e Bento XVI são vacinados contra a covid-19. O Vaticano divulgou a informação nesta quinta-feira (14).

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, disse em um comunicado que foi “capaz de confirmar que, dentro do programa de vacinas do Estado da Cidade do Vaticano, até esta data a primeira dose da vacina covid-19 foi administrada ao Papa Francisco e ao Papa Emérito”.

Contudo, ele não disse quando o papa Francisco, de 84 anos, ou seu antecessor de 93 anos receberam as vacinas.

A Cidade do Vaticano iniciou seu programa de vacinação na quarta-feira em um centro médico no Auditório principal. Este é o local onde o pontífice costuma realizar suas audiências semanais.

Além disso, por conta da idade, tanto o Papa Francisco quanto o ex-papa fazem parte do grupo de risco.

Nas últimas semanas, o papa Francisco falou várias vezes sobre o assunto das vacinas. No fim de semana, ele disse que as pessoas têm um “dever ético” de tomar a vacina e confirmou que estava na fila para receber uma assim que o programa de vacinação do Vaticano começasse.

“Acredito que eticamente todos devem tomar a vacina. Não é uma opção, é uma escolha ética porque você não está lidando apenas com a sua saúde e sua vida, mas também está lidando com a vida de outros”, disse o pontífice em uma entrevista a um canal italiano de TV.

Ele também usou sua mensagem de Natal para pedir aos países que compartilhassem as vacinas. Bem como acrescentou que “elas devem estar disponíveis para todos”.

Além disso, no último sábado, o jornal do Vaticano L’Osservatore Romano anunciou que o médico pessoal de Francisco, Fabrizio Soccorsi, faleceu em consequência de “complicações devido a covid”. O papa escolheu Soccorsi como seu médico pessoal em 2015, disse o meio de comunicação.