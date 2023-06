Patrimônio líquido de Shahzada Dawood, vítima do submarino desaparecido

– Shahzada Dawood, 48, junto com seu filho, Suleman, 19, estão entre os cinco a bordo do submarino – O submersível partiu para ver os destroços do Titanic no Oceano Atlântico – O patrimônio líquido estimado de Shahzada Dawood é de US$ 350 milhões

Shahzada Dawood, 48, um dos homens mais ricos do Paquistão, junto com seu filho Suleman, de 19 anos, estão entre os cinco a bordo do submersível que desapareceu depois de partir para ver os destroços do Titanic, 4 mil metros de profundidade, no Oceano Atlântico. O passeio custou R$ 1,19 milhão.

Cinco pessoas, incluindo Shahzada Dawood, estão desaparecidas.

Em um comunicado à imprensa, a Engro disse: “No domingo, 18 de junho, o Sr. Shahzada Dawood, vice-presidente da Engro Corporation Limited, junto com seu filho, Suleman, embarcou em uma viagem para visitar os restos do Titanic no Oceano Atlântico. ”

A embarcação perdeu o sinal no Oceano Atlântico, a quase 600 quilômetros da costa de Newfoundland, no Canadá.

Qual o Patrimônio líquido de Shahzada Dawood?

O patrimônio líquido estimado de Shahzada Dawood é de US $ 350 milhões. Ele é o vice-presidente da Dawood Hercules Corporation, que faz parte do Dawood Group. A empresa fabrica produtos químicos. Ele é membro do conselho da instituição de caridade Prince's Trust, baseado no Reino Unido. Ele também é membro curador do Seti Institute, uma organização de pesquisa na Califórnia, de acordo com seu site.

Ele também é o vice-presidente da Engro Corporation. A empresa produz fertilizantes, alimentos e energia.

A família Dawood esteve no Canadá por um mês antes de o submersível desaparecer.

O submarino desaparecido é operado pela OceanGate Expeditions, que oferece passeios de mergulho em alto mar. Em comunicado oficial, a empresa disse que está “mobilizando todas as opções” para trazer a tripulação de volta com segurança.

O submarino foi dado como desaparecido na segunda-feira depois de não ter aparecido em seu local designado na noite de domingo, perto de Newfoundland, no Canadá.

De acordo com vários noticiários, ele tinha 96 horas de suprimento de oxigênio no início de seu mergulho no domingo. Esforços para encontrar o submersível e resgatar a tripulação estão sendo realizados pelas guardas costeiras canadense e americana.

