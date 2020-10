Coreia do Norte teme que a poeira que provém dos desertos da Mongólia e da China “traga” o coronavírus e lança alerta aos cidadãos.

Coreia do Norte lança alerta sobre “poeira amarela” que vem da China

Um aviso sobre uma “poeira amarela” que vem da China deixaram os coreanos preocupados.

A Coreia do Norte alertou seus cidadãos para ficarem em casa. Pois teme que a poeira que sopra da China possa trazer o coronavírus com ela.

A Televisão Central Coreana (KCTV), controlada pelo estado, transmitiu segmentos meteorológicos especiais na quarta-feira (21), alertando sobre um influxo de poeira no dia seguinte.

Contudo, essa poeira amarela refere-se à areia dos desertos da Mongólia e da China que atinge a Coreia do Norte e do Sul em certas épocas do ano.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Em alguns locais, os cidadãos foram instruídos a não sair de casa e também a usar máscara. Mas não há nenhuma ligação conhecida entre as nuvens de poeira sazonais e a covid-19.

A poeira saiu da península coreana na sexta-feira e a previsão era que continuasse assim no fim de semana.

Poeira amarela da China

A mídia estatal norte-coreana argumentou que a pesquisa que liga o coronavírus à transmissão aerotransportada significa que se “deve levar a sério o fluxo de entrada de poeira amarela”, informou o site de notícias especializado NK News.

Porém, o Centro de Controle de Doenças dos EUA disse que o coronavírus pode permanecer suspenso no ar “por horas”. No entanto, também diz que é extremamente raro alguém ser infectado dessa forma – especialmente ao ar livre.

A principal forma das pessoas serem infectadas é quando ficam perto de alguém que está infectado, que tosse, espirra ou fala, espalhando o vírus por meio de gotículas.

A mídia na vizinha Coreia do Sul também rejeitou a sugestão de que a poeira amarela da China poderia espalhar a covid-19 para o Norte, considerando-a impossível.

Apesar de afirmar que o país não tem casos de coronavírus, há temores profundos sobre a covid-19 na Coréia do Norte. Além disso, o líder Kim Jong-un tem realizado reuniões de alto nível para garantir que as restrições rígidas continuem em vigor.

Contudo, analistas disseram que é altamente improvável que a Coreia do Norte não tenha experimentado nenhum caso de coronavírus.